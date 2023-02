Aus für „Kiss & Ride“-Zone vor den Schulen

Nach wie vor sorgt das tägliche Verkehrs chaos vor den Schulen am Bankmannring und in der Windmühlgasse für brenzlige Situationen. Auf Anraten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit wurde vorgeschlagen, Haltezonen im Nahbereich der Schulen einzurichten.

Wie die NÖN berichtete, wurden daraufhin acht Eltern-Stellplätze in der Laaer Straße und sechs im Bereich des Finanzamts geschaffen, um die Situation direkt vor den Schulen zu entschärfen. Zusätzlich erhielten alle Kinder einen Schulweg-Plan, auf dem sichere Routen dargestellt sind.

Es geht nur mit Druck

Offenbar dürfte das aber bei den Eltern keine große Wirkung gezeigt haben: Nach wie vor herrscht dort zu Schulbeginn reges Treiben auf den Straßen. Jetzt setzt die Stadt einen weiteren Schritt zur Beruhigung. Wie der Vorsitzende des Mobilitätsausschusses, SPÖ-Gemeinderat Thomas Pfaffl, bestätigte, wird gleich nach den Semesterferien, pünktlich am 13. Februar, die „Kiss & Ride“-Zone, also die Zone vor den Volksschulen, die nur zum Aussteigen lassen gedacht war, vor den Volksschulen aufgehoben. Gleichzeitig verweist die Stadtgemeinde auf die Elterntaxi-Haltestellen bei der Bezirkshauptmannschaft und in der Laaer Straße.

Es soll damit nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern den Kindern auch die Chance gegeben werden, vor Unterrichtsbeginn noch ein bisschen Bewegung zu machen. Ganz allgemein wird überhaupt empfohlen, die Kinder nicht mit dem Pkw zur Schule zu bringen und sich an die sicheren Schulwege auf den Plänen, die jedes Kind bekommen hat, zu halten. Pfaffl verspricht: „Wir werden das Verkehrsaufkommen beobachten, damit keine unübersichtlichen Situationen und Gefährdungen der Schüler beim Schulweg entstehen.“

Das Aus für die „Kiss & Ride“-Zone vor den Volksschulen wird jetzt einmal probeweise für vier Wochen bestehen bleiben. „Danach werden wir sehen, ob sich etwas am Verkehrsaufkommen geändert hat, die Situation evaluieren und gegebenenfalls die entsprechenden Schritte setzen.“

