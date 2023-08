Aus für Restaurant Donau Grill auf der Michlfarm

Mit 18 Monaten waren Stojan „Stole“ Ilic und Dani Kainz mit ihrem Restaurant Donau Grill die bisher „langlebigsten“ Pächter in einer Reihen von Vorgängern auf der Michlfarm. Da kein langfristiger Mietvertrag zustande kam, ist das Donau Grill fast schon Geschichte.

Am 12. August wird offiziell Abschied gefeiert und am 23. August ist der letzte Öffnungstag. Am 2. Oktober soll an einem neuen Standort aufgesperrt werden. „Wir bleiben in der Region bei unseren Stammgästen“, versicherte Stole, wollte aber noch nicht verraten, wo das neue Lokal sein wird.

Der Eigentümer der Michlfarm Rudi Michlmayr hat die Liegenschaftals als Lokal, Ordination, Kanzlei oder Büro angeboten. „Es haben sich verschiedene Interessenten gemeldet, in der engeren Wahl ist eine Firma, die das Gebäude als Bürofläche nützen möchte“, teilte Michlmayr mit. Die Entscheidung soll Ende August fallen.

Die auf der Michlfarm beheimatete Werkstatt der Radschrauber soll erhalten bleiben. Unklar ist die Zukunft des sehr gut angenommenen Reparatur-Café, das bisher an zwei Samstagen im Monat im Lokal stattfand.