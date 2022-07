Baustellensommer: Radnetz ohne Lücken gewünscht

Werbung

Es wird ein heißer Sommer in der City: In der Bezirkshauptstadt wachsen die Baustellen während der verkehrsarmen Ferienzeit wie Schwammerln aus dem Boden. Derzeit sorgt die Mechtlerstraße (L1122) für viel Staub: Die Firma Leyrer&Graf Baugesellschaft m.b.H. wurde mit der Erneuerung der Fahrbahn betraut, gleichzeitig wird hier ein Gehsteig in Richtung Stadt und ein Geh- und Radweg stadtauswärts errichtet.

Rechtzeitig vor dem Ferienende am 2. September sollten die Arbeiten fertiggestellt sein. Am 5. Juli startete die Fahrbahnsanierung im ersten Bereich, von der Laaerstraße bis zum „Im Augustinergarten“. Dadurch kommt es zu Umleitungen.

Zufahrt für Betriebe ist weiterhin möglich

Wie Wolfgang Schenk vom Bauamt erklärt, wird Betrieben in diesem Bauabschnitt die Zufahrt ermöglicht, ebenso sind Lieferungen an den Kindergarten IV möglich. „Es kann aber gelegentlich zu Wartezeiten kommen“, schränkt er ein.

Ab 8. August steht der zweite Bauabschnitt von „Im Augustinergarten“ bis zur Leobendorfer Straße auf dem Programm. Haus- und Grundstückszufahrten sowie Zugänge bleiben zwar aufrecht, können gegebenenfalls aber kurzfristig gesperrt werden. Die Ausfahrt von Nebenstraßen in die Mechtlerstraße wird in diesem Zeitraum nicht möglich sein. Die Baukosten belaufen sich auf rund 270.000 Euro und werden vom Land NÖ getragen. Die Kosten für die Umgestaltung der Nebenanlagen in Höhe von rund 300.000 Euro trägt die Stadtgemeinde.

„Die Neugestaltung der Mechtlerstraße trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit sowie auch die Lebensqualität für die Bürger zu erhöhen“, erklärte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko anlässlich des Baubeginns.

Eine zweite größere Baustelle wurde ganz in der Nähe, im Bereich Laaerstraße/Stettnerweg, eröffnet. Die EVN verlegt hier Leitungen. „Vornehmlich geht es dabei um Installationsarbeiten für die Fernwärme“, präzisiert Schenk. Die Arbeiten sollten im August abgeschlossen sein. Auch in diesem Bereich wird im Anschluss ein Geh- und Radweg errichtet.

Kreisverkehr in der Donaustraße wird gebaut

Schon seit längerer Zeit wird am Kreisverkehr Dr.-Max- Burckhard-Ring/Wienerring bei der Bahnunterführung gebastelt. Die Einbauarbeiten wurden bereits erledigt, jetzt folgt der Komplettausbau der Donaustraße und des Kreisverkehrs. Das hat zur Folge, dass der Bereich zwischen Eisenbahngasse und Donaustraße noch bis Ende August gesperrt werden muss. „Die Unterführung bleibt während der Bauphase aber für den Verkehr offen“, verspricht Schenk.

Rechtzeitig zu Schulbeginn ist die Fertigstellung vorgesehen. Im nächsten Jahr steht mit der Errichtung eines zweiten Kreisverkehrs auf der Südseite der Bahn der zweite Bauabschnitt in diesem Bereich an.

Bei allen Bauvorhaben hat sich die Stadtgemeinde das Ziel gesetzt, im Zuge der Arbeiten gleichzeitig Geh- und Radwege miteinzuplanen. „Wir wollen die bestausgestattete Stadt mit Radwegen in ganz Niederösterreich werden“, umreißt Schenk den Wunsch nach einem lückenlosen Radwegnetz. Da passt es gut, dass das Land NÖ derzeit hohe Förderungen für den Radwegbau ausschüttet.

