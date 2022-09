Berndl-Bad: Preis wird neu kalkuliert

Eine durchaus zufriedenstellende Bilanz zieht Christoph Peißig, Geschäftsführer des Florian-Berndl-Bades: „Wir sind noch nicht ganz auf dem Niveau wie vor der Pandemie, die Besucherzahlen waren aber trotzdem sehr gut.“ Noch ist die Saison nicht gelaufen, erst am 3. Oktober ist Schluss. Jedenfalls gab es bis dato im Vergleich zu 2021 eine Steigerung zwischen 20 und 25 Prozent. Besonders der Juni erwies sich als stark, der Juli war sehr zufriedenstellend und der August wetterbedingt eher durchwachsen.

Es war das erste Jahr ohne Beschränkungen. Das Bad war bei den Wienern schon immer beliebt; wohl auch angesichts des flächendeckenden Parkpickerls in Wien hat sich dieser Trend noch verstärkt. Was Peißig zudem aufgefallen ist: „Die Klientel hat sich geändert, ist gereizter geworden und es bildeten sich vermehrt Gruppen.“ Das führte zu etlichen Polizeieinsätzen, bei denen es sich aber um keine gröberen Vorkommnisse gehandelt hat „Einmal gab es eine Drohung. Eine Gruppe hatte es auf unsere Mitarbeiter abgesehen und wollte ihnen in der Nacht auflauern“, erinnert sich der Geschäftsführer. Das konnte aber verhindert werden. Vandalenakte sorgten für Unmut: So wurde der große Hüpfpolster zerschnitten und konnte nicht mehr verwendet werden.

Die Badegäste zeigten sich hingegen mit der Anlage sehr zufrieden. „Wie legen besonderen Wert auf Sauberkeit und Hygiene und haben eine Reinigungsfirma engagiert, die dies zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Auch die Grünanlagen waren stets in bestem Zustand“, betonte Peißig. Vor allem der Kinderbereich mit Piratenschiff und Karussell war der Hit, ebenso die Kinderbetreuung im Juli und August, wo unter Aufsicht nach Herzenslust gemalt, gespielt und gebastelt wurde. Die Utensilien dafür wurden bereitgestellt.

Sorgen macht man sich jetzt wegen der steigenden Energiepreise. Noch im September will man sich zusammensetzen, um die neuen Eintrittspreise zu kalkulieren und festzulegen. Diese sollen dann für den Beginn der Wintersaison, Stichwort Sauna- und Wellnessbereich sowie Hallenbad, spätestens Anfang Oktober bekannt gegeben werden. Peißig: „Eines ist jedenfalls sicher: Wir werden die steigenden Kosten nicht eins zu eins weitergeben können.“

