Betrugsprozess: Alles für die Pflege, alles für mich?

Prozessbesucher witzelten, nach bereits einiger Verspätung der Angeklagten, es würde sich – angesichts des Datums 1. April – bei der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg um einen Aprilscherz handeln. Um das Erscheinen der 56-jährigen Angeklagten sicherzustellen, beorderte er die zuständigen Beamten zur angegebenen Adresse der Frau in Königsbach. Die Polizisten fanden jedoch nur die Tochter vor, die ihnen erklärte, dass ihre Mutter beim Tierarzt sei und sich deshalb zur Verhandlung verspäten wird.

Die Beamten übermittelten Richter Helmut Neumar auch die Nachricht, dass die 56-Jährige „vielleicht Corona hat.“ Nach drei Telefonaten mit ihr, unter anderem mit der Wegbeschreibung des Richters zum Gericht, und einer Stunde Verspätung konnte der Prozess wegen Urkundenunterdrückung, Diebstahl und Untreue – fast – beginnen. Neumar bestand auf einen Corona-Antigentest, der negativ ausfiel. Dass der Richter „keinen guten Eindruck“ von der Frau haben musste, räumte sie selbst ein.

Anklage: Freundschaft zur 82-Jährigen ausgenutzt

Im Grunde gab sie auch, die ihr von Staatsanwältin Katharina Schmid-Benner zur Last gelegten Taten zu, versah ihr „Geständnis“ allerdings mit einem großen Aber. Laut Anklage soll sie ihre Freundschaft zu einer 82-jährigen Frau in Klein-Engersdorf ausgenutzt haben, nachdem diese durch einen Haushaltsunfall ein schwerer Pflegefall wurde. Sie soll – im Rahmen ihrer Bemühungen um die Frau – Gold- und Silbermünzen im Wert von 60.000 Euro an sich genommen haben, um sie für die 82-Jährige zu verwahren. Die Münzen retournierte sie inzwischen im Rahmen der Ermittlungen.

Auch soll sie von Sparbüchern der Dame Geld, und mit der Bankomatkarte der alten Damen Barbehebungen und Überweisungen vorgenommen haben. Nichts davon bestritt sie, will das Geld aber für Fahrtendienste, Erledigungen und die täglichen Bedürfnisse der „geistig total fitten“ 82-Jährigen verwendet haben. Bei einer Summe von 8.170 Euro im Zeitraum von 11. März bis 16. Juni machte nicht nur den Richter stutzig, die 56-Jährige blieb aber dabei, dass das im Sinne der alten Dame gewesen sei. Bei dieser Verantwortung blieb die Angeklagte auch, als ihr Neumar Behebungen von zwei Sparbüchern in der Höhe von zwei- beziehungsweise dreieinhalbtausend Euro vorhielt. Ein drittes Sparbuch der alten Dame ist nach wie vor nicht aufzufinden.

Nur mehr wenig Restguthaben auf Sparbüchern

In ein anderes Licht rückte eine 63-jährige ehemalige Nachbarin, die inzwischen die Betreuung der 82-Jährigen übernommen hat, bei ihrer Zeugenaussage die angeblich notwendigen Geldzuwendungen. Die entsprechenden Sparbücher fand sie mit einem Restguthaben von 49,41 und 8,32 Euro vor; Pflegekosten von 5.000 Euro blieben in der Zeit der Betreuung durch die 56-Jährige offen. Die ehemalige Nachbarin sagte auch aus, dass die pflegebedürftige Frau „das Gefühl hatte, dass da am Konto was nicht stimmt.“

Wirklich aufklären kann die Vorwürfe nur die 82-Jährige selbst. Um die Transport- beziehungsweise Vernehmungsfähigkeit der betagten Frau festzustellen, vertagte Richter Neumar auf unbestimmte Zeit. Der Angeklagten gab er für den angepeilten zweiten Termin mit auf den Weg Schwierigkeiten zu vermeiden: „Ich will Ihnen nicht ein zweites Mal nachrennen.“ Die kryptische Antwort der 56-Jährigen: „Das Leben ist eine einzige Schwierigkeit.“

