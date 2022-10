BHAK seit 50 Jahren „am Puls der Zeit“

Lernplattformen, digitale Schulbücher und Laptop-Klassen gehören in der BHAK Korneuburg heute längst zum Arbeitsalltag. Vor 50 Jahren, als die Handelsakademie in das Gebäude am Bankmannring einzog, ging es noch äußerst spartanisch zu.

„Bei der Eröffnung im September 1972 mussten den Festgästen Klassenräume präsentiert werden, deren einziges Inventar Sessel waren“, erinnerte sich BHAK-Direktorin Gerlinde Tatzber anlässlich der großen Jubiläumsfeier, die von einem Diplomarbeitsteam geplant, organisiert und moderiert wurde.

Für den Rückblick auf die fünf Jahrzehnte hatten sich die Schüler etwas Besonderes einfallen lassen: Aus jedem Jahrzehnt wurde ein Schulsprecher eingeladen. Für Edith Pfann, Schülervertreterin in den Jahren 1975 bis 1977, war der Besuch der BHAK „das perfekte Fundament für den weiteren Lebensweg“.

Radiomoderator und Medientrainer Peter Polevkovits, Schulsprecher in den 80er-Jahren, und Wolfgang Truger, Schülervertreter in den 90er-Jahren, waren sich einig, dass Kompetenzen wie das Lesen von Bilanzen auch im weiteren Leben durchaus hilfreich sein können. Manuel Taferner, Schulsprecher im Jahr 2006/07, erinnerte sich an die Einführung der ersten Laptop-Klasse und das Revival des HAK-Balls. 2016/17 vertrat Melek Zejnoski die Interessen ihrer Schülerkollegen. Die „Mischung aus guter Ausbildung und familiärer Atmosphäre“ hat bei ihr so einen prägenden Eindruck hinterlassen, dass die selbst einmal hier unterrichten möchte.

An der Feier nahmen neben Politikern auch Vertreter der regionalen Wirtschaft teil, mit der die Schule eine enge Zusammenarbeit pflegt. „Diese Partnerschaft hat für beide Seiten einen Mehrwert“, betonte etwa Leopold Scheibböck, Geschäftsführer von Raiffeisen-Lagerhaus Korneuburg. Im Rahmen der Schulautonomie wurden im letzten Jahrzehnt drei Ausbildungsschienen – HAK Original, HAK Digital und HAK International – geschaffen.

Vor sechs Jahren wurde das Begabtenförderprogramm „Top-League“ ins Leben gerufen, bei dem die Schüler zusätzliche Kompetenzen erwerben und internationale Erfahrungen sammeln können. „Wir waren als Schule immer am Puls der Zeit“, verdeutlichte Tatzber. Von einer „Erfolgsgeschichte“ sprach auch Bildungsdirektor Johann Heuras: „Absolventen von berufsbildenden mittleren und höheren Schulen haben beste Aussichten auf einen Job!“

An den Schreibmaschinen- Saal und das Raucherklo („Unser damaliges WhatsApp“) erinnerte sich Bürgermeister Christian Gepp, selbst HAK-Absolvent. Die wirtschaftliche Ausbildung hätte ihn geprägt: „Sie ist Grundstein für mein politisches Wirken.“

