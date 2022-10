Berndl-Bad: Karten werden teurer

Gute und weniger gute Nachrichten vom Berndl-Bad: Zwar konnten im Vergleich zum Vorjahr die Besucherzahlen um 25 Prozent gesteigert werden, die aktuellen Energiepreise zwingen aber auch die Gemeinden zum Handeln. Die Preise für die beginnende Wintersaison müssen erhöht, die Öffnungszeiten für die Sauna verkürzt werden.

„Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir vor Corona waren“, sagt Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp über die Entwicklung der Besucherzahlen. Das Bad teilen sich die beiden Gemeinden Bisamberg und Korneuburg im Verhältnis 20 zu 80 Prozent.

Die Steigerungen im Energiebereich bereiten jedenfalls Kopfzerbrechen, Einsparungsmöglichkeiten bei laufendem Betrieb wurden in den letzten Wochen geprüft. Gepp rechnet mit einer Kostenerhöhung von 300.000 bis 500.000 Euro und einem Abgang im kommenden Jahr von bis zu 1,5 Mio. Euro.

Die Konsequenz: eine leichte Preiserhöhung sowie eine Kürzung der Saunaöffnungszeiten um 20 Stunden. Damit würde man 3.200 kWh pro Monat an Energie sparen, rechnet der Stadtchef vor und veranschaulicht: „Das entspricht einem Mehrfamilienhaus im Jahr.“

Auch im Sportbecken wird gespart, statt auf 28 wird es künftig „nur“ noch auf 27 Grad aufgeheizt. Beim Thema Lüftung will man Sparmöglichkeiten evaluieren, und Anfang des nächsten Jahres will man sich einer möglichen Photovoltaik-Anlage widmen. Die ersten Reaktionen auf die Maßnahmen in den sozialen Me dien fielen durchaus verständnisvoll aus. Auch der Bürgermeister ist überzeugt: „Wir haben einen guten Kompromiss zwischen Energiesparen und Weitergabe der Erhöhung gefunden.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.