Seit 11. September gilt im Florian Berndl-Bad für das Hallenbad und die Sauna die 2G-Regel. Das heißt, nur Geimpften oder Genesenen ist der Zutritt erlaubt.

Dass gesunde, aber ungeimpfte Kinder ab dem zwölften Lebensjahr nicht ins Florian Berndl-Bad dürfen, setzt Landtagsabgeordnete Ina Aigner in ihrer Funktion als FPÖ-Gesundheitssprecherin mit einer Stigmatisierung und Brandmarkung für all jene gleich, die sich dem Impfdruck nicht beugen. Sie spricht dezitiert von einer Zweiklassengesellschaft. Diese, wie sie sagt, "neue Normalität von ÖVP & Grünen", wäre nicht nur gefährlich, sondern auch demokratiepolitisch letztklassig.

Der Korneuburger FPÖ-Gemeinderat Hubert Keyl brachte in der gestrigen Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein, dass auch Personen unter 18 Jahren das Hallenbad mit entsprechendem Test besuchen dürfen. "Es hat sich durchgesetzt, dass Tests einfach wirksam sind", so Keyl, der kein Verständnis dafür hat, "dass eine Gruppe ausgeschlossen wird." ÖVP-Christian Gepp erinnerte, dass Kinder im Rahmen des Schulunterrichts sehr wohl das Bad besuchen dürfen, weil in dem Fall die Regeln der Schule gelten. Die 2G-Entscheidung sei im Bad-Beirat gefallen, "wir wollen uns als sicheres Bad positionieren", verteidigte er die Maßnahme.

Lediglich rationelle Überlegungen des Badbeirates hätten zu der Entscheidung geführt, betont Bad-Geschäftsführer Ulf Seifert auf NÖN-Anfrage. Seifert: „Wir haben derzeit stark steigende Coronazahlen, zudem gibt es laufend neue Regeln seitens der Regierung, es kennt sich kaum jemand mehr aus. Was wir deshalb brauchen, ist ein sicheres Angebot, das möglichst die ganze Saison, also auch über den Winter, hält.“ Denn: Niemand hätte etwas davon, wenn man Saisonkarten oder Zehnerblöcke währende einer 3G-Regelung verkauft und zwei Wochen später gilt dann eine 2G-Regelung. „Was machen wir dann?“, fragt sich Seifert. Er hätte Corona nicht erfunden und sehe als Geschäftsführer einer GmbH diese Sache deshalb emotionslos.

Obwohl der FPÖ-Antrag im Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt wurde, verständigte man sich darauf, dass Gepp in der Causa nochmals Gespräche mit Bisamberg aufnehmen wird. Denn zuständig in der Sache ist der Bad-Beirat, nicht der Gemeinderat.