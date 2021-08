Der Bildhauer Andreas Mathes aus Bisamberg ist mit seinen Werken bei zahlreichen Ausstellungen vertreten. Mangels Ausstellungsmöglichkeit ab dem ersten Corona-Lockdown stellte er als Alternative seine Holzobjekte im Freien aus, zum Beispiel auf der Michl-Farm in Korneuburg.

So auch den „Radfahrer“ am Rad- und Fußweg in Langenzersdorf, auf der Straße zum Tuttendörfl und das „Helferlein-Paar“ am Generationenweg in Korneuburg. Für diese Art der Kunstpräsentation erntete er sehr positiven Zuspruch von den Passanten.

Anfang August musste Mathes feststellen, dass diese beiden Objekte entwendet wurden. „Abgesehen vom Arbeitsaufwand, den ich geleistet habe, finde ich es traurig, dass der Öffentlichkeit zwei Schaustücke gestohlen wurden“, ist er enttäuscht.

Das „Helferlein-Paar“ – ein Symbol des Zusammenhalts – hat Mathes mit Ron Pfennigbauer gemeinsam konzipiert und gefertigt, speziell für die sozialen Einrichtungen am Generationenweg. Auch Pfennigbauer ist vom Diebstahl tief betroffen. Laut Nachfrage wurden die Kunstwerke jedenfalls nicht seitens der Behörde entfernt. -mm-