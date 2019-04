Mit 246.674 Gästen verbuchte das Berndl-Bad im letzten Jahr einen neuen Besucherrekord. Doch das gute Ergebnis hat auch seine Schattenseiten: Vor allem im Winter wird der Platz im Hallenbad zunehmend knapper. Eine Traglufthalle soll Abhilfe schaffen. Neu ist auch der Pächter im Bad-Restaurant, das statt „Trockendock“ seit 1. April „Die Sandburg“ heißt.

Der 2,6 Millionen Euro schwere Überschuss im Budget 2018 macht es möglich: Die Stadt investiert 100.000 Euro für die Überdachung des Außenbeckens in Form einer Traglufthalle. Das Becken wird somit auch in der kalten Jahreszeit benutzbar. Drei Jahre tüftelten die Bad-Geschäftsführer Christoph Peißig und Josef Partmann an einer Lösung für das Platzproblem. Die Bahnen seien von Schulen und Vereinen so gut gebucht, dass für normale Badbesucher einfach kein Platz mehr blieb. „Wir haben derzeit permanent drei Bahnen gesperrt“, führt Peißig das Dilemma vor Augen. Acht Bahnen bietet das Außenbecken, wo künftig Vereine und Schulen trainieren können. Schon im September soll die neue Halle in Betrieb gehen.

„Wir haben derzeit drei Bahnen permanent gesperrt. Künftig werden wir ausschließlich draußen Bahnen vermieten.“ Christoph Peißig, Berndl-Bad

Das System der Traglufthalle kommt oft bei Tennisplätzen zum Einsatz. Es handelt sich dabei um eine aufgeblasene, elastische, luftdichte Hülle, die über eine Druckschleuse betreten wird. „Sie lässt sich innerhalb eines Tages aufbauen“, veranschaulicht der Bad-Geschäftsführer. Im Frühjahr wird die Halle dann wieder abgebaut, das Becken verwandelt sich in Windeseile vom Hallenbad ins Freiluftschwimmbad. „Wir erwarten uns dadurch eine wesentliche Verbesserung“, setzt Peißig große Hoffnungen in die Neuinvestition.

Neu ist auch der Pächter des Bad-Restaurants. Die Gastronomie hat mit 1. April der Enzersfelder Lukas Hammerl übernommen. Er führt u.a. das Restaurant im Schönbrunner Bad und das Hotel am Sachsengang. Weil das Bad sehr viel Aktivitäten für Kinder bietet, nennt der neue Pächter das Restaurant „Die Sandburg“.

Ihn selbst verbindet eine emotionale Beziehung zum Berndl-Bad: „Ich habe es schon als Kind besucht, und als Jugendlicher bin ich dann mit dem Moped ins Bad gefahren“, begründet er seinen Schritt, auch in der eigenen Region eine „coole Badgastronomie“ anzubieten zu wollen.

In der Küche will er neue Wege mit klassischem Touch beschreiten. Hammerl legt Wert auf Regionales, Bio-Produkte und Fair-Trade. Neben der leichten Sommer-Küche mit einer Auswahl an verschiedenen kreativen Salaten dürfen natürlich auch die Bad-Klassiker nicht fehlen. „Und wir bieten auch sehr viele haugemachte Getränke“, beschreibt Hammerl seine Linie für das Bad-Restaurant.