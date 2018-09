Im Juli sah noch nichts nach Rekord-Sommer aus. „Aber wir haben alles aufgeholt“, berichtet Berndl-Bad-Geschäftsführer Christoph Peißig, „wir haben sogar den Juli noch mit einem Plus abschließen können.“

Was aber dann folgte, sprengte alle Rekorde: Im August besuchten 46.000 Besucher das Bad – das beste Monatsergebnis seit der Neueröffnung! Am stärksten August-Tag – an einem Wochenende – stürmten gar 3.700 Besucher die Freizeiteinrichtung.

Noch bis 15. September geöffnet

Insgesamt zählte man diesen Sommer schon 106.000 Besucher. Und es könnten noch mehr werden, wird doch für diese Woche wieder Badewetter prognostiziert. „Wir haben noch bis 15. September offen“, sagt Peißing. Spielt das Wetter mit, wird die Saison verlängert. „Wir sind flexibler als andere Bäder und haben keine fixen Termine.

Wir agieren da eigenständig“, so der Geschäftsführer. Und er weiß, dass Schwimmbecken alleine heute nicht mehr reichen: „Man muss sich schon was einfallen lassen“, verweist er auf die zahlreichen Aktionen wie zum Beispiel Aqua Zorbing.