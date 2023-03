Brunnenausbau: In drei Stufen zu weicherem Wasser?

Wie berichtet, wird das Brunnenfeld Bisamberg nach der Stilllegung 2012 mit Ende Februar den Betrieb wieder aufnehmen. Durch den Einsatz einer Naturfilteranlage kann die Wasserhärte auf 10 bis 12 dH (deutsche Härtegrade) gesenkt werden. Laut EVN kommen rund 50.000 Bürger der umliegenden Gemeinden so in den Genuss von „weichem Wasser“ ( die NÖN berichtete ).

Nur: Die Stadt Korneuburg wird nicht dabei sein. Und das hat laut ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp seine Gründe, denn derzeit bezieht die Bezirkshauptstadt ihr Trinkwasser aus eigenen Reservoirs: Insgesamt sind es fünf Brunnen, davon vier in der Au und einer beim Brunnenfeld Leobendorf vis-à-vis der Firma Bühler. „Und diese sind mehr als ausreichend“, so Gepp.

Leitung für Notversorgung nach Bisamberg

Von den deutlich niedrigeren Härtegraden des Bisamberger Brunnenfeldes werde man deshalb nicht direkt profitieren, sondern nur mittelbar, etwa bei einem Stillstand der eigenen Brunnen. Sollte dieser Fall eintreten, kann man auf die Notversorgungsleitung Bisamberg zurückgreifen. Dafür gibt es eigene Verträge mit der EVN, die auf Gegenseitigkeit beruhen, etwa wenn ein Wassertausch notwendig werden sollte.

Derzeit beträgt die Wasserhärte in Korneuburg 26,9 dH, einsehbar unter www.trinkwasserinfo.at – für Geschirrspülmaschine oder Bügeleisen ein nicht gerade optimaler Wert. Dennoch blieb und bleibt man bei dem heiklen Thema Wasser nicht untätig. Die Fertigstellung einer Ringleitung ist schon erledigt.

Das war der erste Schritt eines Dreistufenplans, der zweite ist die Errichtung eines zweiten Hochbehälters am Schliefberg in Leobendorf. Derzeit verfügt man über einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von 2.000 Kubikmetern. Der zusätzliche Behälter ist für 3.000 Kubikmeter ausgelegt und sollte Ende 2023/Anfang 2024 fertiggestellt sein.

„Damit verfügen wir insgesamt über 5.000 Kubikmeter, was bedeutet, dass wir bei einem durchschnittlichen Tagesverbrauch von 2.500 Kubikmetern immer eine Reserve für einen weiteren Tag zur Verfügung haben“, rechnet Ronald Maurer vom Stadtservice vor. Dies alles soll die Basis für den dritten „Streich“, die Errichtung einer Enthärtungsanlage im Brunnenfeld Leobendorf, bilden.

Ob diese auch tatsächlich kommt, ist Sache der Politik, und hier gibt es unterschiedliche Auffassungen. Für Maurer ist eine solche Anlage nicht der Weisheit letzter Schluss: „Unser Wasser ist unbehandelt und schmeckt auch besser.“

Darüber hinaus sieht er durch die Enthärtung einen erhöhten Bedarf an Wasser. Derzeit rechnet man mit einem jährlichen Bedarf von einer Million Kubikmeter, bei einer Behandlung zur Enthärtung kämen laut Maurer noch 250.000 Kubikmeter dazu. Maurer: „Das ist auch vom zusätzlichen Energieaufwand her eine Verschwendung und deshalb in Zeiten wie diesen bedenklich.“

Fraglich bleibt zudem, wie die Bürger reagieren würden, wenn am Schluss die Wasserkosten um 25 bis 50 Prozent angehoben werden müssten.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.