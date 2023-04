Bürgermeister Gepp: „In Politik muss man eine dicke Haut haben“

Am 14. April 2010 wurde Christian Gepp erstmals zum Bürgermeister gewählt. Die ÖVP hatte bei der vorangegangenen Gemeinderatswahl über elf Prozent zugelegt und erstmals nach 65 Jahren die SPÖ überholt. Bei einem Kurzurlaub hatte Gepp nun Zeit zum Nachdenken und Bilanzziehen: „Es hat sich wirklich viel verändert“, bringt er sein Resümee auf den Punkt.

Waren es zu Beginn die Budgetkonsolidierung und große Projekte wie Bahnhof oder Bad, die es abzuarbeiten galt, sind es jetzt eher „Wohlfühlgeschichten“, wie es der Stadtchef nennt. „Wir haben viele Projekte erledigt, die großen Brocken haben wir nicht mehr.“ Stolz ist er, dass es gelungen sei, Dinge langfristig zu sehen, wie zum Beispiel beim auf 25 Jahre ausgelegten Masterplan oder aktuell beim örtlichen Entwicklungskonzept.

Es gibt eine Handvoll Leute, die Dinge verurteilen, ohne zu wissen, was das Ziel ist Bürgermeister Christian Gepp

Die Social-Media-Kanäle hätten die Sicht auf die Politik geändert, Bürger würden sich vorschnell eine Meinung bilden, bedauert Gepp. „Es gibt eine Handvoll Leute, die Dinge verurteilen, ohne zu wissen, was das Ziel ist“, nennt er ein Beispiel. Dabei informiere man so intensiv wie keine andere Gemeinde, ist er überzeugt. Das wolle man in Zukunft intensivieren: Fragen zur Straßenreinigung oder Baustellen sollen künftig im Vorfeld auf der Website der Stadtgemeinde beantwortet werden.

In seiner persönlichen Bilanz rechnet Gepp aber auch mit der SPÖ ab. Am Beginn seiner Amtszeit hatte er eine neue Ära des politischen Miteinanders ausgerufen. Aus dem Wunsch, alle Parteien ins Boot zu holen, entstanden die Modelle „Vier für Korneuburg“ und „Allianz für Korneuburg“. „Im Nachhinein gesehen war das ein Erfolgsrezept“, sagt Gepp. Wie sieht er die Zusammenarbeit heute? „Ich glaube, dass sie nach wie vor funktioniert. Über 90 Prozent der Gemeinderatsbeschlüsse sind einstimmig“, argumentiert er.

Es gibt eine rote Linie, die das eine oder andere Mal überschritten worden ist Bürgermeister Christian Gepp

Verändert hätte sich der Umgang untereinander. „Lieb nach außen und hinten haut man das Hackl ins Kreuz“, beschreibt er. Seine Kritik richtet sich gegen die SPÖ. „Das ist eine Politik, die eine ganz kleine Schar im Gemeinderat macht“, betont er. „Als Politiker muss man eine dicke Haut haben, aber irgendwann geht es ins Persönliche. Und es gibt eine rote Linie, die das eine oder andere Mal überschritten worden ist“, kritisiert er.

Wobei der Stadtchef betont, kein Problem mit anderen Meinungen zu haben, wenn es um Inhalte geht. „Aber es ist nicht in Ordnung, mit etwas zu werfen, ohne Beweise zu haben, nur damit irgendwas hängenbleibt.“ Diese Umgangsform, davon ist Gepp überzeugt, würde letztlich der Politik an sich schaden. Man investiere gerade 26 Mio. Euro in den Bau von Häusern, bekomme außerdem viel Lob für Straßenbauprojekte, „das lassen wir uns nicht schlechtreden“.

2025 steht die nächste Gemeinderatswahl an. Wird Gepp nochmals kandidieren? „Natürlich“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Es gibt noch viele gemeinsame Themen, die wir umsetzen wollen – vom örtlichen Entwicklungskonzept bis zur Entwicklung der Werft.“

