„Bunte Bohne“ sorgt bald für Gastro-Vielfalt

Die Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg darf sich schon bald Teil der Korneuburger Gastronomiewelt nennen. Die Vorbereitungen für das inklusiv-betriebene Café „Bunte Bohne“ in der Bisamberger Straße 4 laufen nämlich bereits auf Hochtouren und werden noch in den kommenden Sommermonaten ihr Ende finden.

René Schießbühl ist Teil des Leitungsteams der Behindertenhilfe und geht näher auf das Projekt ein: „Ein Mitarbeiter hatte die Idee, dass unsere Klienten gemeinsam mit den Betreuern ein inklusives Café betreiben und dadurch einen sozialen Begegnungsraum schaffen. So lernen unsere Klienten die Arbeitswelt besser kennen und bauen durch den sozialen Treffpunkt Barrieren zu den Besuchern ohne Behinderungen ab.“

Schießbühl rechnet derzeit mit einer Öffnung im August

Das Ziel, Menschen mit Behinderungen dabei zu helfen, einen Platz am Arbeitsmarkt zu finden, würdigte die Spendeninitiative „Licht ins Dunkel“, die die Idee der Behindertenhilfe mit 24 anderen bundesweiten Projekten mit Förderungen aus dem Fonds unterstützte. „Nachdem wir uns im vergangenen Jahr mit der Unterstützung der Stadtgemeinde Korneuburg intensiv um sämtliche Hintergrundprozesse gekümmert haben, können wir voraussichtlich im August die Tore für unsere Kundschaft öffnen“, so Schießbühl.

Interessierte Kunden können sich auf ein Café freuen, das von der Speisenzubereitung über die Lagerbestandskontrolle bis hin zum Kundenkontakt von den Klienten und Betreuern der Behindertenhilfe betrieben wird. Neben Kaffee, selbstgemachten Mehlspeisen oder auch Snacks wird es zudem auch einen kleinen Verkaufsbereich geben, in dem Handwerksstücke aus der Tagesstätte der Behindertenhilfe erwerbbar sein werden.

Behindertenhilfe bittet um Unterstützung

Ein kleines Problem stellt sich für die Behindertenhilfe jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch in puncto Betreuungskosten. „Die Betreuer werden ganz normal bezahlt. Unsere Klienten haben ihren eigentlichen Arbeitsplatz aber in der Tagesstätte, wo die Betreuung wiederum vom Land gefördert wird. Wenn nun einer unserer 20 Bewerber ein Praktikum im Café machen möchte, müsste er seinen Platz in der Tagesstätte aufgeben, damit das Land die Betreuungskosten für die Probezeit im Café übernimmt“, erklärt Schießbühl. „Da wir nach der ersten Praktika-Runde aber nur drei Klienten fixe Stellen anbieten können, würde das grob gesagt heißen, dass die anderen 17 Klienten ihren Platz in der Tagesstätte, den sie seit Jahren innehaben, für ein Kurzzeit-Praktikum aufgeben müssten.“

Aufgrund dessen ruft Schießbühl zur Spende an die Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg auf: „Als gemeinnütziger Verein sind wir natürlich an die Förderungen des Landes angewiesen. Die finanzielle Lücke, die diese Problematik mit sich bringt, würde aber dazu führen, dass wir nicht allen interessierten Bewerbern die Chance auf ein Schnupperpraktikum ermöglichen können. Die Behindertenhilfe würde sich sehr über anderweitige Unterstützung in Bezug auf dieses Szenario freuen!“

Möglichkeiten zur Mitwirkung

Patenschaft für einen Praktikumsplatz für ein Monat in Höhe von 1.319 Euro (entspricht der monatlichen Betreuungspauschale vom Land NÖ)

(entspricht der monatlichen Betreuungspauschale vom Land NÖ) Patenschaft für einen Praktikumsplatz für einen Tag in Höhe von 64 Euro (entspricht der täglichen Betreuungspauschale vom Land NÖ)

(entspricht der täglichen Betreuungspauschale vom Land NÖ) Spendenkonto: Erste Bank. IBAN: AT52 2011 1000 5837, Verwendungszweck „Bunte Bohne“

Kontakt: office@behindertenhilfe.at