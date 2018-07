Das gab es in der Stadt noch nie: Vier Gastronomen machen gemeinsame Sache und schließen ihre Lokale. Aber keine Sorge, die Qube Music Lounge, das Café Trauma, das InVino und das Gwölb bleiben Korneuburg erhalten. Allerdings nicht am 28. Juli, denn da steigt „Hitzefrei – Die Sommerfete“ in der Werft Korneuburg, wo die vier Gastronomen für die Kulinarik zuständig sind.

"Ein stärkeres Zeichen für ein Miteinander kann es wohl nicht geben“Organisator Christian Fetz

Möglich macht das der Bunte Sommer. Organisator Christian Fetz ist begeistert von dem Zusammenhalt: „Wie im gesamten Bunten Sommer geht es auch bei dieser Veranstaltung um Gemeinsamkeit. Deshalb werden am Samstag die Lokale am Hauptplatz in Korneuburg geschlossen bleiben, weil da Party angesagt ist. Ein stärkeres Zeichen für ein Miteinander kann es wohl nicht geben“, ist er überzeugt. Die Sommerfete ist eine der Neuerungen im heurigen Bunten Sommer. Letztes Jahr wanderten die Clubbings noch von Lokal zu Lokal.

Stattfinden wird sie ab 19 Uhr in der Halle 55 bei freiem Eintritt (ab 18 Jahre). „Bei dieser Fete ist für alle was dabei!“, verspricht Fetz. „Egal ob chillige Loungemusik oder die feinsten Klassiker aus den Achtzigern oder Neunzigern. Ganz gleich ob bei einem sommerlichen Cocktail im Liegestuhl oder tanzender Weise auf dem Parkett.“

Ziel sei es, das Donaugelände zum Hafen für die größte Sommerfete des Jahres zu machen. „Die gute Laune hat Hochsaison“, ist der Organisator überzeugt und kündigt in einem Atemzug „eine Sommerparty wie damals“ an.