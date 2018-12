Ein Bursch drohte, sich vom zweiten Stock in die Tiefe zu stürzen. Polizei, Rettung und die Freiwillige Feuerwehr standen im Einsatz, nachdem sich der junge Mann in seinem Zimmer eingeschlossen hatte. Als Erstmaßnahme baute die Feuerwehr einen Sprungpolster vor dem Fenster auf und blockierte anschließend mit der Drehleiter das Fenster. Danach verschaffte sich die Polizei Zutritt zu dem Zimmer, um den jungen Mann in Sicherheit zu bringen.