Businesspark K01: Niederösterreichs größte PV-Aufdachanlage geplant

Werbung

120 Mio. Euro hat Michael Oberleitner bereits in das Areal rund um die ehemalige Druckerei Ueberreuter investiert und aus dem einstigen Schandfleck den modernen Businesspark K01 Wien-Nord gemacht. Im Jahr 2015 hat Oberleitner das rund 14 Hektar große Gelände mit alten Firmenhallen und Industriegrundstücken gekauft und sukzessive neu gebaut.

150 Firmen sind heute in dem Businesspark angesiedelt, knapp 600 Beschäftigte arbeiten hier. „Ein bisschen können wir noch ausbauen“, kündigt er an. Sein großes Ziel ist es, den Businesspark in den nächsten zwei bis drei Jahren CO₂-neutral zu machen. Möglich machen soll das eine Photovoltaikanlage auf den Hallendächern mit einer Leistung von sechs Megawatt, die dann die größte PV-Aufdachanlage in Niederösterreich wäre. Die Planungen für das Vorhaben starten im kommenden Februar, Knackpunkt könnte jedoch die Verfügbarkeit der Photovoltaik- Module werden.

Auch für den Fall eines Blackouts wurde vorgesorgt: 1,5 Mio. Euro wurden am Standort investiert, um die Versorgungssicherheit drei Monate autark gewährleisten zu können. „Sollte es zu Unterbrechungen von Strom- und/oder Gaslieferungen kommen, sind wir innerhalb von drei Stunden in der Lage, unseren Standort weiterhin mit Strom und Heizung zu versorgen“, erklärt Chief Operating Officer Richard Oertel.

Ein neuer Mieter im Businesspark steckt derzeit mitten in den Umbauarbeiten. Der Klosterneuburger Michael Neumann eröffnet Ende Februar auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern einen E-Bike-Verkauf. Bei „e-motion E-Bike“ handelt es sich um ein deutsches Franchiseunternehmen mit 80 Shops, drei davon bereits in Österreich.

Der E-Bike-Store zieht in die Räumlichkeiten der ehemaligen Druckerei Seyss. Nach zehn Jahren in Korneuburg übersiedelt der Betrieb jetzt nach Wien, wo man sich mit einer anderen Druckerei zusammengetan hat und dort gemeinsam den Betrieb führen wird.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.