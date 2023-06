Chorkonzert: Von Klassik bis Robbie Williams

Neuerlich stellte der in Korneuburg ansässige A-capella-Chor „pro musica“ die Vielfalt und Qualität der Gesangsleistung und des Repertoires unter Beweis. Die Sänger spannten beim Konzert „viva pro musica“ am Samstag einen Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Begonnen hatte die Darbietung mit „Cantemus“.

Nach dem sehr berührenden Chorsatz von „Maria lassu“, der hervorragend arrangiert und ausdrucksstark gesungen wurde, standen beispielsweise bekannte Lieder von Hubert von Goisern, Simon und Garfunkel und den Beatles am Programm. Den Abschluss machten Hits wie Robbie Williams' „Angels“, „Dieser Weg“ von Xavier Naidoo und als Zugabe der Reisesegen „Irish Blessing“.

Der Festsaal des Rathauses in Korneuburg war bis auf den letzten Platz besetzt und das Publikum spendete nach jedem Lied begeistert Applaus. Angelika Narkowitsch, Obfrau der Chorvereinigung, führte sehr kurzweilig und witzig durch das Programm. Die anwesenden Vertreter der Stadtgemeinde Korneuburg gratulierten Chorleiterin Gabriela Aron herzlich mit einem Blumenstrauß zur gelungenen Aufführung.

Die Chorvereinigung „pro musica“, die sich auch über die Grenzen der Stadt hinaus im Umland von Korneuburg einen Namen gemacht hat, lud im Anschluss an das Konzert im Foyer des Festsaals zu Wein und Knabbereien, wo das begeisterte Publikum mit den Künstlern in Kontakt treten konnte.