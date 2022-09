Christian Gepp: „Sind pulsierende Kleinstadt geworden“

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

NÖN: Sie sind im Sommer mit einer Grilltour durch die Stadt gezogen. Auf welche Themen wurden Sie angesprochen?

Gepp: Die Stimmung ist grundsätzlich sehr, sehr positiv. Es kamen zwischen 90 und 150 Personen pro Termin. Es gab eine Vielzahl an Themen. Faktum ist, dass sich die Leute mehr um ihr Umfeld kümmern als vor Corona.

SPÖ, FPÖ und NEOS kritisieren ja, dass zu viel gebaut wird. War der Wohnbau ein Thema?

Gepp: Wir haben seit 2012 einen Masterplan. Die Frage ist, wo geht die Stadt hin, wie entwickeln wir uns. Da geht es nicht nur ums Bauen, man muss viele Dinge mitdenken wie Innenstadtverdichtung, die Stadt der kurzen Wege oder neue Infrastruktur. Korneuburg ist offensichtlich so attraktiv, dass es einen Run gibt. Das haben wir Jahre und Jahrzehnte gemeinsam auf den Weg gebracht, wir können stolz sein, was alles passiert ist. Dadurch sind auch viele Arbeitsplätze entstanden. Mir ist bewusst, dass vielen das Tempo beim Wohnbau zu hoch ist. Wir müssen uns damit beschäftigen, in welche Richtung wir gehen und wo wir beim Masterplan liegen. Natürlich kann man da auch nachschärfen und, wenn es der gemeinsame Wille ist, die Entwicklung der Stadt neu definieren. Wir werden uns das gemeinsam mit den anderen Fraktionen anschauen.

Die SPÖ sagt, dass die Stimmung in der Stadt „extrem schlecht“ sei ...

Gepp: Wir sind im Umfeld einer Großstadt und nahe am Bundes- und anderen Geschehen. Da schlagen Themen wie Pandemie oder Teuerung stärker durch. Dazu kommt das sinkende Niveau in der Politik.

Wenn jetzt Gemeinderatswahlen wären, würde die ÖVP wieder die absolute Mehrheit erreichen?

Gepp: Ich bin kein Wahrsager, ich glaube aber, dass unsere Arbeit der letzten Jahre honoriert werden würde. Es gibt eine relativ große stumme Mehrheit, die bei Wahlen entscheidet.

Werden Sie aus heutiger Sicht nochmals als Spitzenkandidat antreten?

Gepp: Ja, solange gesundheitlich alles passt. Ich habe noch viel vor ...

Die ÖVP ist jahrelang mit dem Modell der Zusammenarbeit mit den anderen Parteien gut gefahren. Warum funktioniert das in der neuen Legislaturperiode nicht mehr?

Gepp: Die Rahmenbedingungen haben sich nicht geändert. Es gibt alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit, alle werden zu Fototerminen eingeladen, es gibt Jour fixe. Es war in den letzten zwei Jahren schwierig, neue Kollegen zu integrieren und in Kontakt zu bleiben. Videokonferenzen sind gut, aber sie können persönliche Gespräche nicht ersetzen. Dass die Opposition in ihren Aussagen rauer geworden ist, muss ich akzeptieren. Am Ende des Tages will die Bevölkerung nicht, dass gestritten wird, sondern dass die Stadt an erster Stelle steht. In den letzten Jahren haben wir Dinge ausgesprochen, jetzt kommen Themen nur noch, wenn man eine Bühne hat oder über die Medien.

Die SPÖ sagt, es gebe keine Gesprächsbasis mehr ...

Gepp: Das sehe ich nicht so, es gibt sehr wohl Gespräche. Aber man muss die Möglichkeiten schon auch wahrnehmen. Alle Kollegen haben meine Handynummer.

Wie sehen Sie das Verhältnis zu den anderen Parteien?

Gepp: Mit der SPÖ arbeiten wir an vielen gemeinsamen Themen, wie zum Beispiel bei den Signa-Verhandlungen. Grundsätzlich gibt es ganz viele einstimmige Beschlüsse. Kontrapunkte werden dann oft aufgebauscht. Und bei Diskussionen geht es darum, wer schuld ist. Wir suchen keinen Schuldigen, sondern eine konstruktive Gesprächsbasis. Es gibt zu allen eine Gesprächsbasis, wobei die mit den NEOS noch ausbaufähig ist.

Wieso läuft es mit den Grünen besser?

Gepp: Die Grünen bringen sich mit Themen ein und sind dabei sehr beharrlich. Auch da gibt es andere Meinungen, das ist zu akzeptieren.

Stichwort: Umwidmung der Raiffeisengründe. Da gab es einen Vor-Kaufvertrag, der dann ziemlich genau der Widmung entsprochen hat. Ist da nicht zumindest die Optik schief?

Gepp: Zwischen Gemeinde und Lagerhaus hat es schon vor diesem Vertrag einen städtebaulichen Vertrag gegeben. Externe Experten haben den Prozess vorbereitet, weil es auch um das Umfeld geht. Daraus ist ein Vorschlag entstanden, mit dem man in Gespräche gegangen ist. Es handelt sich um ein Grundstück in der Nähe des Bahnhofs, das komplett versiegelt war. Es wird jetzt weniger verbaut als vorher. Es gibt keine schiefe Optik und keinen anderen Pakt. Das ist hanebüchen.

Zurück zur ÖVP: Was werten Sie als Ihre größten Erfolge in Ihrer Zeit als Bürgermeister?

Gepp: Dass wir geschafft haben, Korneuburg aus doch leichter Schieflage in eine attraktive Kleinstadt zu entwickeln. Im Jahr 2010 hatten wir ein massives finanzielles Thema und jetzt gibt es ganz viele Infrastrukturprojekte, die wir erledigt haben – vom Bahnhof über das Bad, die AHS oder den Hochwasserschutz. Wir haben definitiv eine große Infrastrukturverbesserung geschafft und die Stadt budgettechnisch auf bessere Beine gestellt. Das haben wir gemeinsam, also auch mit den anderen Parteien geschafft, wir haben uns als pulsierende Kleinstadt positioniert.

Gibt es etwas, das Sie rückblickend anders gemacht hätten?

Gepp: Es gibt immer gewisse Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Vielleicht war die Kommunikation bei manchen Themen, zum Beispiel bei den ÖBB-Gründen, zu spärlich. Da hätten wir die Informationen vielleicht früher weitergeben sollen. Auch die Smart City würden wir mit heutigem Wissen anders aufstellen.

