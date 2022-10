Christian Wieser ist neuer Stadtamtsdirektor

Nach nur etwas mehr als zwei Jahren hat Markus Helmreich seinen Abschied eingereicht und ein Angebot aus der Privatwirtschaft im Finanzsektor-Bereich angenommen. Zuvor war er bei der E-Control beschäftigt.

Ihm folgte nun Christian Wieser nach, der bereits über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt. Er kommt aus Tirol und war dort schon einmal Stadtamtsdirektor in Reutte. Zuletzt war der ausgewiesene Jurist jahrelang beim Rechnungshof als Fachexperte für Gemeindeangelegenheiten in der Abteilung „Gemeinden und Daseinsvorsorge“ und später als Nationaler Experte beim Europäischen Rechnungshof Luxemburg sowie Fachexperte für Gemeindeangelegenheiten und Prüfer in der Abteilung „Korruptionsprävention, Compliance, Risikomanagement“ tätig.

Seine Aufgaben umfassen die Leitung des Inneren Dienstes des Stadtamts, dazu gehören die Dienstaufsicht über alle Bedienstete sowie organisatorische und personelle Maßnahmen, welche eine rasche, zweckmäßige, wirtschaftliche und gesetzeskonforme Verwaltung gewährleisten. Er ist befugt, allen ihm unterstellten Bediensteten Weisungen betreffend Inhalt und Organisation ihrer Tätigkeit zu erteilen, und ist ganz generell für die Organisations- und Prozessentwicklung verantwortlich.

