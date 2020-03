Via Notruf hatte ein Anrufer einen Einbruch in eine Firma in der Industriestraße gemeldet. Die Beamten umstellten das Firmenareal, da der oder die Einbrecher noch im Gebäude vermutet wurden.

Neben den zahlreichen Einsatzkräften aus dem Bezirk Korneuburg wurde auch noch die Cobra und die Diensthundestaffel zum Einsatzort berufen, die das Gebäude durchsuchten. Sie fanden eine aufgebrochene Bürotür und einen ebenfalls aufgebrochenen Tresor vor, jedoch keine Täter mehr. "Die Einbrecher sind ohne Beute geflüchtet", heißt es von Seiten der Landespolizeidirektion.