Couch fing Feuer: Bewohner bemerkten Brand nicht

Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Leobendorfer Straße in Korneuburg ein glimpfliches Ende nahm. Der Mann hörte aus der Wohnung der Nachbarn die Brandmeldeanlage und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr. Eine Couch hatte Feuer gefangen, die im Schlafzimmer schlafenden Bewohner hatten den Brand gar nicht bemerkt und mussten von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden.

Es war Freitagnacht, kurz nach 3 Uhr früh: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Korneuburg waren gerade von der großen Übung im Tunnel Kreuzenstein nach Hause gekommen, die bis zirka 2 Uhr früh gedauert hatte, als sie zum Brandverdacht alarmiert wurden. Über die Terrasse und die Eingangstür verschafften sie sich gleichzeitig Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss. "Die ganze Wohnung war komplett verraucht", schildert FF-Kommandant Stefan Hofmann die Situation.

Die beiden Bewohner schliefen bei geschlossener Tür im Schlafzimmer und hatten vom Brand ihrer Couch gar nichts mitbekommen. Sie wurden von den Helfern im Schlaf überrascht und unverzüglich ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Der Brand wurde gelöscht. "Das hätte auch anders enden können", bilanziert Hofmann nach dem lebensrettenden Einsatz. Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr war es eine anstrengende Nacht: "Wir sitzen heute ohne Schlaf in der Arbeit", so Hofmann.

