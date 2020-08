Am 20. August gab das Militärkommando NÖ bekannt, dass ein Angehöriger eines Grundwehrdieners des ABC-Abwehrzentrums in der Dabsch-Kaserne positiv auf Corona getestet wurde (noen.at berichtete aktuell). Daraufhin wurde für ihn sofort durch das ABC-Abwehrzentrum die Heimquarantäne angeordnet.

Eine durchgeführte Covid-19-Testung des Grundwehrdieners verlief negativ. Seine fünf Zimmerkameraden wurde ebenfalls präventiv durch das Bundesheer ebenfalls getestet und in Heimquarantäne entlassen. Bei einem 18-jährigen Niederösterreicher fiel das Testergebnis jedoch positiv aus.

Das Team des ABC-Abwehrzentrums reagierte sofort: Alle Kontaktpersonen innerhalb des militärischen Umfeldes des positiv getesteten Grundwehrdieners wurden in Heimquarantäne entlassen und am 20. August auf das Virus getestet. 100 Covid-19-Tests wurden durchgeführt, drei davon fielen positiv aus. „Als Ergebnis ist weiters festzuhalten, dass alle unsere Schutzmaßnahmen greifen und es zu keiner epidemischen Infektion gekommen ist“, so ABC-Kommandant Jürgen Schlechter, der auch die Zusammenarbeit mit der BH Korneuburg lobt.

Mitunter wurden durch das ABC-Abwehrzentrum alle Bereiche in Gebäuden, welche die Betroffenen betreten hatten, desinfiziert. Zirka 50 Personen seien bereits seit 20. August abgesondert, der Rest sei versehe wieder normalen Dienst.