Ein Treffpunkt für Jugendliche soll der neue Mobilitätsspielplatz Teiritzstraße/Wasweg werden (die NÖN berichtete). Deshalb werden auch weiterhin Wünsche und Ideen für die Gestaltung des über 4.000 Quadratmeter großen Areals angenommen.

Bisher wurden über 100 Jugendliche dazu befragt. Ganz oben auf der Wunschliste stehen eine Boulder-Wand, eine Netzpyramide und ein neuer Funcourt. „Der Funcourt am Bahnhof wird so gut angenommen, dass es nötig ist, einen zweiten zu errichten“, begründet Bauamtsleiter Wolfgang Schenk. Ein weiteres Highlight soll die barrierefreie Zone werden, in der sich Spielgeräte befinden werden, die auch mit einem Rollstuhl benutzt werden können und die auch komplett mit einem rollstuhlgeeigneten Belag gestaltet wird. Somit bekommt Korneuburg den ersten barrierefreien Spielbereich im Bezirk. Einzigartig wird auch das nicht mehr seetaugliche Schiff sein, das aus der Werft auf den Spielplatz transportiert und dort als Klettermöglichkeit hergerichtet wird.

Die Planungsarbeiten gehen voran: Derzeit laufen nicht nur Gespräche mit Planungsbüros, sondern es werden auch die ersten Förderungen besprochen.