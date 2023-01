Diebstahl und Vandalismus: Wirte sind verärgert

Werbung

Das neue Jahr hat für die Gastronomie in der Stadt nicht gut begonnen. Ein Fall von Diebstahl und einer von Vandalismus sorgen für Verärgerung bei den Wirten: Im Bühnenwirtshaus „Gwölb“ am Hauptplatz wurde von 2. auf 3. Jänner eine Laterne aus dem Innenhof von Unbekannten gestohlen, wie Wirtin Eva Scheibreithner enttäuscht mitteilt. Da es sich um eine Laterne aus einem Dreier-Set ist der Diebstahl besonders ärgerlich.

Das Restaurant „Sain unter Palmen“ am Dr.-Max-Burckhard-Ring wurde Ziel von Vandalen. Unbekannte sind während der Weihnachtsfeiertage über die Mauer in den Punschgarten geklettert und haben dort massive Holztische umgeworfen. Es entstand dabei Sachschaden an den Tischen, die Tischdekoration ging zu Bruch und wurde zerstört, wie Wirtin Alexandra Adler erzählt. Sie hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

