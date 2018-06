Vor 65 Millionen Jahren starben die letzten Dinosaurier. Vorher „regierten“ sie über hunderte Millionen Jahre die Erde. Seit letzter Woche kann man einen Ausflug in die Jura-Zeit machen, in der diese Urweltgiganten lebten.

Insgesamt 70 Saurier aller Arten kann man bei der größten europäischen Dino-Show im Donaupark bewundern. Wie der Organisator von „Dinoworld“ Toni Walzer anlässlich der feierlichen Eröffnung erklärte, wären die Exemplare identisch mit ihren Vorbildern. Dazu bedurfte es einer engen Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten in Norddeutschland.

Besonders die Kinder waren begeistert

Besonders die Kinder waren begeistert. „Meine Tochter erklärte mir sogar die einzelnen Arten. Ich selbst konnte das nicht“, so Bürgermeister Christian Gepp, der den Deal eingefädelt hatte: „Am Anfang war da eine Mail, dann wurde ich auf die Sache aufmerksam und schon fünf Tage später setzten wir uns das erste Mal mit dem Organisator an einen Tisch.“ Er dankte dabei auch Sabine Ge-hart, die sich um die Abwicklung kümmerte. In Rekordzeit entstand so der Dinopark.

Aber nicht nur die Attraktion selbst ist wichtig für die Stadt, sondern auch die sich daraus ergebenden Synergien. „Die heimische Gastronomie profitiert ebenso wie der Tourismus, die Kindergärten und Schulen etc.“, erklärte Sefko-Geschäftsführer Roland Raunig, der den Dinopark auch in das Programm der Donauschifffahrt aufnehmen will. „Das geht aber erst im nächsten Jahr“, so Raunig. Apropos nächstes Jahr: Der Park ist bis 31. Oktober geöffnet. Walzer will das erste Jahr abwarten, ist aber zuversichtlich, dass daraus eine ständige Einrichtung in Korneuburg werden könnte. Für die Schulen und Kindergärten spendete er schon einmal 500 Eintrittskarten.