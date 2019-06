Sie war Volksschullehrerin, später ließ sie sich zur Hauptschullehrerin ausbilden und schließlich krönte sie ihre Laufbahn mit dem Direktionsposten des Poly Korneuburg. Helene Fuchs-Moser schloss dieser Tage ihr Zimmer in der Lehr- und Lernanstalt und ging mit Ende des Schuljahres, nach 45 Berufsjahren, in die wohlverdiente Pension. Das Motto „Polywood“ für das Abschiedsfest war vorgegeben. Als sie dann über den Red-Carpet in die zur Filmhalle dekorierte Guggenberger-Halle kam, war sie aber sprachlos: „Und die, die mich kennen, wissen, dass das bisher nicht so oft der Fall war.“

Weggefährten aus der Lehrerschaft, ehemalige Schüler und Politikerkollegen - Fuchs-Moser ist auch Vizebürgermeisterin in Korneuburg - ließen sie filmreif hochleben. Josef Fürst von der NÖ Bildungsdirektion erinnerte bei der Überreichung der Urkunde „Dank und Anerkennung“ mehrmals an ihren unermüdlichen Einsatz gegen oft negative Tendenzen. Fuchs-Moser darauf: „Das einzige was wir brauchen, ist ein klares Bekenntnis der Politik zum Schultyp Poly.“

Lest mehr über die emotionale Abschiedsfeier in der nächsten Printausgabe der Korneuburger NÖN, die am Mittwoch erscheint.