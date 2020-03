Der Vorfall, der sich am Mittwoch vor einer Woche im Bereich der Unterführung Donaustraße in Richtung Bahnhof ereignet hat, lässt Romy Berger keine Ruhe. „Ich will diese Gefahrenstelle aufzeigen“, begründet die Korneuburgerin den Gang an die Öffentlichkeit.

Was war passiert? Eine Radfahrerin war unmittelbar vor Berger, die selbst mit dem Auto unterwegs war, gestürzt. Sie konnte gerade noch bremsen. „Die Fahrspur verengt sich dort, von rechts fahren die Autos ein und am tiefsten Punkt sammelt sich der Schotter“, erläutert sie im NÖN-Gespräch die Problematik. Durch die neuen Wohnbauten hätte auch der Verkehr deutlich zugenommen. Da sie in unmittelbarer Umgebung wohnt, berichtet sie aus Erfahrung, dass Stürze von Radfahrern hier an der Tagesordnung stehen. „Auch mein Nachbar ist hier schon gestürzt“, erzählt Berger. Ihre Kinder lässt sie mit dem Fahrrad nur im oberen Bereich fahren, der eigentlich für die Fußgänger gedacht ist.

„Wir stimmen gerade die groben Pläne ab. Man muss ja trotz des Umbaus fahren können. Einfach Stillstand geht dort nicht.“ Baustadtrat Hubert Holzer

Schon lange tüftelt die Stadtgemeinde an einem Umbau dieses Kreuzungsbereichs. „Und der wird auch stattfinden!“, hält Baustadtrat Hubert Holzer auf NÖN-Anfrage fest. Die Neugestaltung setze aber eine „immense Vorarbeit“ voraus: „Es geht um eine Unmenge an Einbauten“, lässt er durchblicken. Fakt ist, dass der Kreuzungsbereich vom Bahnhof in Richtung Unterführung durch einen Kreisverkehr entflochten wird.

„So wie es jetzt ist, ist es nicht mehr zeitgemäß“, weiß auch Holzer. Mit dem Kreisverkehr werden auch die Zu- und Abfahrten neu geordnet, um das gesamte Areal großräumig zu entschärfen. „Wir planen, den Radweg künftig oben zu führen“, verrät der Baustadtrat. Obwohl das Projekt bereits in der Pipeline ist, wird es bis zur Umsetzung noch dauern. Holzer geht von einem Zeithorizont von mindestens einem Jahr aus, bis zum Projektstart.

„Der Umbau ist mit einem irrsinnigen finanziellen Aufwand verbunden“, veranschaulicht er. Auch muss man nach einer Lösung während der Arbeiten suchen, denn „man muss ja trotzdem fahren können. Ein Stillstand geht dort nicht.“ Holzer ist überzeugt, dass das Projekt perfekt durchgeplant sein müsse: „Mir ist es lieber, es dauert ein paar Monate länger, als es ist eine Hauruck-Aktion.“ Bis es soweit ist, appelliert Holzer an alle Verkehrsteilnehmer, Rücksicht aufeinander zu nehmen.

Romy Schneider hat da eine andere Erfahrung gemacht, als sie ihren Pkw anhielt, um der gestürzten Radfahrerin zu helfen: „Der Fahrer hinter mir hat sich sofort mit quietschenden Reifen verabschiedet. Der Busfahrer dahinter hat mich mit einem Handzeichen auf die Uhr genervt angehupt.“