Wie berichtet, stehen die Werftbrücke und die Hofaubrücke im Eigentum des Bundesheers, das aber mit Verweis auf die finanzielle Situation keine Geldmittel locker machen wollte bzw. konnte.

Kurzerhand hat nun die Stadt die Sache in die Hand genommen und die Hofaubrücke soweit saniert, dass sie zumindest für Fahrradfahrer und Fußgänger wieder passierbar ist. Die Werftbrücke bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

