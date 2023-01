Energie zu teuer: Lokal macht Wintersperre

Die Pandemie und ihre Einschränkungen, die da raus resultierende Abwanderung des Personals und zuletzt die Kostenexplosion bei den Energiepreisen stellen die Gas tronomie seit nunmehr fast drei Jahren vor immer neue Herausforderungen. Einige Restaurant- und Heurigenwirte waren dem Druck nicht gewachsen und mussten schließen.

Die Wirtin des „Sain unter Palmen“ am Dr.-Max-Burckhard-Ring in Korneuburg zieht daher die Notbremse. „Aufgrund der hohen Stromkosten habe ich entschieden, im Jänner und Februar den Restaurant-Betrieb geschlossen zu halten“, so die erfahrene Gastronomin Alexandra Adler.

Das Lokal hat einen Elektrostrahler als Heizung, der das schlecht isolierte Gebäude mit großen einfachverglasten Auslagenfenstern nur mit unerschwinglichen Stromkosten erwärmen könnte.

Die Investition in eine langfristig günstigere Heizung ist nicht rentabel, da es sich um ein zeitlich befristetes Pop-up-Lokal handelt. Für das Jahr 2023 ist der Restaurantbetrieb seitens des Vermieters gesichert. Prognosen ab dem Frühjahr 2024 sind schwierig, da es für die Liegenschaft ein Wohnbauprojekt gibt.

„Ab 20. Jänner bis Ende Februar gibt es jeden Freitag und Samstag einen Abholservice für unsere selbst zubereiteten, auf Pflanzen basierenden Genussgläser-Menüs auf Bestellung im Online-Shop“, lautet das Überbrückungsangebot für die Freunde der veganen Küche.

