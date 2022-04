regiobahn: Sechs Gemeinden retten Bahnstrecke

Sechs Gemeinden verfolgen ein Ziel: die Bahnstrecke von Korneuburg nach Ernstbrunn auch für die Zukunft sichern! Nach den Beschlüssen in den Gemeinderäten haben Korneuburg, Leobendorf, Stetten, Harmannsdorf, Großrußbach und Ernstbrunn die „regiobahn Leiser Berge Eisenbahninfrastruktur GmbH“ gegründet. Ziel ist es, den Streckenabschnitt zwischen Harmannsdorf und Ernstbrunn zu übernehmen und weiter zu betreiben. Die ÖBB hatten den Abschnitt Ende 2021 zum Verkauf angeboten (die NÖN berichtete), nachdem auch eine Stilllegung im Raum gestanden war.

Reaktivierung für Pendler ist langfristiges Ziel

„Für die Gemeinden ist das die einzige Chance, die Strecke für die Zukunft zu retten“, sagt Eisenbahnfachmann Johann Narrenhofer, der bei der Gründung einstimmig als Geschäftsführer der GmbH bestellt wurde. Die beiden Bürgermeister von Ernstbrunn und Großrußbach, Horst Gangl und Josef Zimmermann, haben sich maßgeblich für diese Möglichkeit des Streckenerhalts eingesetzt. Die ausverhandelten Maßnahmen würden garantieren, dass alle Optionen offenbleiben, erläutert Gangl – „bis hin zur Möglichkeit, irgendwann auch ein Angebot im öffentlichen Personennahverkehr zu realisieren“.

Die Chance lebt weiter

Vorerst wird die Strecke als Anschlussbahn betrieben und soll für den Güterverkehr, den ErlebnisZug Leiser Berge und Sonderzüge zur Verfügung stehen. Um sie zu ertüchtigen, wurde ein Maßnahmenpaket zwischen den Gemeinden, dem Land NÖ und der ÖBB Infrastruktur AG vereinbart. „Die Strecke wird für die schwerste gängige Achslast von bis zu 22,5 Tonnen ausgebaut“, berichtet Narrenhofer. Außerdem werden alle Eisenbahnkreu zungen mit Landesstraßen mit Lichtzeichenanlagen ausgestattet. Pro Waggon kann somit rund 10.000 Tonnen mehr Ladung transportiert werden, führt der Experte vor Augen: „Das ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor!“ Die ÖBB werden ihrerseits den Streckenabschnitt von Korneuburg bis Harmannsdorf weiter betreiben und ebenfalls für Achslasten bis 22,5 Tonnen ausbauen. In dem Projekt sehen die Gemeinden auch einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.

Jede Gemeinde investiert 6.000 Euro Stammkapital in die Infrastruktur GmbH, in den ersten drei Betriebsjahren werden zusätzlich 5.000 Euro fällig. „Ich bin dankbar und froh, dass alle Gemeinde zugestimmt haben und das Projekt als Gesamtes sehen“, so Narrenhofer.

