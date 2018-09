Jeder Führerscheinbesitzer hat zumindest einen Erste-Hilfe-Kurs besucht und sich dabei mit der Versorgung von Verletzungen vertraut gemacht. Was aber, wenn es bei Unfällen zu ganz speziellen Verletzungsmustern kommt? Das Rote Kreuz Ernstbrunn-Korneuburg-Stockerau bietet ab sofort einen weiteren Spezialkurs an, der das Selbstvertrauen der Ersthelfer in speziellen Situationen stärkt: Erste Hilfe im „Pferdesport“.

Schnell kann es im Reitstall zu Notfallsituationen kommen, die nach einem bestimmten Muster ablaufen: Ein Abwurf vom Pferd kann Fleischwunden, Verletzungen von Gelenken, bis hin zu schwerwiegenden Wirbelsäulenverletzungen nach sich tragen; Huftritte haben oft Weichteil- sowie Knochenverletzungen zur Folge.

Welche lebensrettenden Sofortmaßnahmen sind bei schweren Reitverletzungen zu treffen? Wie wird schonend der Reiterhelm abgenommen? Solche praktischen Übungen nimmt Sabrina Preiser, Notfallsanitäterin und selbst begeisterte Reiterin, im neuen Kurs mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor.

Darüber hinaus steht auch die Theorie im Fokus: So wird das Verhalten von Pferden in der Bahn und im Freiland ebenso besprochen wie die richtige Ausrüstung, mit der Verletzungen schon vorab vorgebeugt werden kann.

Der nächste Kurs „Erste Hilfe im Pferdesport“ findet am Donnerstag, dem 27. September 2018, von 18:00 bis 22:00 Uhr beim Roten Kreuz Korneuburg, Jahnstraße 7, statt.