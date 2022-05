Erster Staatsanwalt: Friedrich Köhl nimmt Abschied

Werbung

„Primus inter pares“, also „Erster unter Gleichen“, ist sicher eine Bezeichnung, die auf den scheidenden Ersten Staatsanwalt des Landesgerichts Friedrich Köhl zutrifft. Wer ihn in den letzten 15 Jahren in dieser Funktion erlebt hat, hat einen besonnenen, klugen und humorvollen Menschen kennengelernt, der sich nicht in die Karten schauen ließ. Diese Eigenschaften dürften ihm im Umgang mit „seinen“ Staatsanwälten zum Vorteil gereicht haben.

Der Respekt, die Verbundenheit und die leise Wehmut der Anklagevertreter ihrem „Chef“ gegenüber waren durchaus zu spüren, als der Moment nahte: der Tag der Verabschiedung am 28. April. Dabei wäre Köhl ohne sein persönliches „Window of Opportunity“ – eine günstige Gelegenheit – vielleicht im Justizministerium geblieben, wo er nach seinem Studium bis 1988 Dienst versah. In dieser Zeit veröffentlichte er den Aufsatz „Die Gerichtspraxis: Eine seit über hundert Jahren bewährte Einrichtung zur Juristenausbildung in Österreich“, der heute noch von Studenten zitiert wird.

Mit seiner Berufung zum Staatsanwalt erfüllte sich für Köhl ein Teil seines beruflichen Ziels, das eigentlich vorsah, Strafrichter zu werden. Wesentlicher als die Position war für den Juristen aber, „selbst aktiv zu werden“, nachzuforschen und den Dingen auf den Grund zu gehen.

Peter Zimmermann als Nachfolger

Somit bedeutete es für ihn keineswegs Verzicht, es „nur“ zum Staatsanwalt gebracht zu haben. Nach 34 Jahren Erfahrung in Korneuburg vermittelt Köhl den Eindruck, nichts zu bedauern – ganz im Gegenteil. Über den neuen Ersten Staatsanwalt Peter Zimmermann zeigt er sich „froh“, weil sein Nachfolger Strukturen verändert und mit seinen Kollegen als Team agiert – was keinen Widerspruch zur Ära Köhl darstellt, da wohl davon ausgegangen werden darf, dass er seinen Nachfolger dazu ermutigte.

Offiziell erwiesen Oberstaatsanwalt Johann Fuchs und Stellvertreter Michael Klackl ihm die Ehre, um ihn aus seinem Berufsleben zu verabschieden. Köhl erhielt zu diesem Anlass das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

