In die Freude über den Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) mischt sich nach den Lobeshymnen bei der Spatenstichfeier nun Kritik. In der bestehenden Einrichtung im Augustinergarten, wo derzeit rund 100 Menschen betreut werden, gäbe es massive Probleme auf personeller Ebene. Von 31 Mitarbeitern aus einer Abteilung hätten mittlerweile 16 gekündigt bzw. um Versetzung angesucht.

Grund sei „Psychoterror“, der von der mittleren Führungsebenen ausgehe, berichten ehemalige Mitarbeiter. Die Vorgänge würden sich mittlerweile auch auf die zu betreuenden Personen auswirken. Vonseiten der NÖ Landesgesundheitsagentur kann man die Zahl der Abgänge nicht bestätigen: „Tatsächlich gibt es aus dem betroffenen Wohnbereich acht Versetzungsansuchen, wovon aber nur fünf auch terminisiert sind“, stellt Barbara Schindler-Pfabigan, Sprecherin der Gesundheitsregion Weinviertel GmbH, klar.

Mitarbeiter ohne Einschulung herumgeschoben

Die Probleme sollen mit neuem Personal in der mittleren Führungsebenen begonnen haben. Die Pflegeteams des Erdgeschosses und des ersten Stocks wurden zusammengelegt, seitdem würden Mitarbeiter ohne Einschulung herumgeschoben, so ein Vorwurf. Selbst Mitarbeiter, die Jahrzehnte in dem Haus gearbeitet hätten, würden mittlerweile das Handtuch werfen.

Beschwerden von Angehörigen an der Tagesordnung

Die NÖN sprach mit Mitarbeitern, Angehörigen und Personen (alle Namen sind der Redaktion bekannt), die oft im PBZ zu tun haben, sie zeichnen alle ein ähnliches Bild: „Es ist eine wahnsinnig schlechte Stimmung“, erzählt ein Insider, der regelmäßig in dem Haus zu tun hat. Konkret schildern Mitarbeiter fragwürdige Pflegemethoden, bis zur „gefährlichen Pflege“ geht der Vorwurf. Beschwerden von Angehörigen stünden an der Tagesordnung.

Abschreckende Bilder für demente Personen

Die Liste der konkreten Vorwürfe ist lang: Bewohner sollen immer wieder grundlos umgelegt werden, manchmal auch am Abend, sodass sie keine Zeit mehr zur Eingewöhnung haben. Eine Bewohnerin soll trotz ihrer Schmerzensschreie mobilisiert, also in den Rollstuhl gesetzt worden sein. Wenige Tage nach dem Mobilisierungsversuch sei sie gestorben. Von der mittleren Führungsebene sei geraten worden, man solle abschreckende Bilder an den Türen der Bewohner aufhängen, um demente Personen davon abzuhalten, in fremde Zimmer zu gehen.

Agentur wehrt sich gegen Vorwürfe

Vonseiten der Landesgesundheitsagentur stellt man die Vorwürfe entschieden in Abrede: „Eine solche Vorgangsweise entspricht in keiner Form der im PBZ gelebten Philosophie des wertschätzenden Umgangs mit unsern Bewohnern“, betont Schindler-Pfabigan. Ebenso würden Bewohner nie grundlos verlegt, sondern ausschließlich aus pflegefachlichen oder organisatorischen Gründen, wobei selbstverständlich auf die psychosoziale Komponente der Bewohner – soweit als möglich – Bedacht genommen werde.

„Grundsätzlich entspricht es unserer Pflegephilosophie, dass Bewohner – wenn es ihr Gesundheitszustand zulässt – mobilisiert werden“, erklärt die Sprecherin, ergänzt aber: „Jedoch wird niemand mit Schmerzen oder gegen seinen Willen mobilisiert.“

Umgang mit den Menschen macht Angst

Um die Abgänge des Pflegepersonals zu kompensieren, würde mittlerweile auch Leihpersonal zum Einsatz kommen, worunter die Beziehungen zu den Bewohnern leiden. Ein Angehöriger berichtet im NÖN-Gespräch von einer mittlerweile „untragbaren Situation“.

Viele Angehörigen seien extrem unzufrieden, würden aber aus Angst vor Konsequenzen für die betreuten Personen schweigen. Durch den ständigen Wechsel der Pfleger gäbe es für die Angehörigen oft keine Ansprechpersonen mehr. „Die Betreuten werden wie am Fließband behandelt, ohne Wertschätzung und Respekt“, schildert ein Angehöriger seine Eindrücke. Der Umgang mit den Menschen mache ihm Angst vor der Zukunft, „denn ich sehe mich als nächste Generation“.

Haus steht und fällt mit gutem Personal

Das Stammpersonal, das sich um einen menschlichen Umgang mit den Bewohnern bemühe, werde immer weniger. „Das Haus steht und fällt aber mit gutem Personal“, so der Anverwandte, der den Abgang der Mitarbeiter als „Katastrophe für das Heim“ bezeichnet.

Die Landesgesundheitsagentur führt die Kritik auf eine „betrieblich notwendige Umstrukturierung zurück“, die die Zusammenlegung der Pflegeteams bedingte. „Eine Maßnahme, die einige Mitarbeiter nicht mittragen wollten, obwohl in einer Pflegeversammlung und mehreren Teambesprechungen die Gründe erläutert, der Umsetzungsprozess auf der psychosozialen Ebene begleitet, Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter umgesetzt und seitens der Führungskräfte ein offener Dialog zu Ängsten, Problemen und Anliegen angeboten wurde“, führt Schindler-Pfabigan aus.

Selbstverständlich werde für die Mitarbeiter eine ausreichende Einschulungszeit im neuen Wohn- und Aufgabenbereich eingeplant, wobei sie präzisiert: „Prinzipiell ist aber jeder Mitarbeiter aufgrund seiner Fachausbildung gesetzlich dazu befugt und in der Lage, alle Bewohner, egal aus welchem Pflegebereich, optimal zu betreuen.“

Für die Angehörigen stehe täglich pro Wohnbereich eine Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege-Fachkraft als Ansprechpartner zur Verfügung. „Selbstverständlich werden Informationen oder Anliegen der Angehörigen auch von der Pflege- und Betreuungsmanagerin aufgenommen und weitergegeben“, erklärt sie das Prozedere.