Eurospar-Neubau: Anrainer wettern gegen Kreisverkehr

Im Betriebsgebiet in der Laaer Straße stehen gravierende Änderungen bevor. Die Spar Österreichische Warenhandels-AG plant, den Eurospar neu – und größer – zu errichten. Die Rewe-Gruppe bestätigt auf NÖN-Anfrage Interesse an einem Billa-Plus-Standort im Bereich des EKZ-Areals, ohne noch nähere Detail nennen zu wollen.

Faktum ist, dass die Umstrukturierung eine neue Verkehrsführung mit sich bringen wird. Da der Eurospar in Richtung der derzeitigen Einfahrtsstraße erweitert, soll eine neue Einfahrtssituation geschaffen werden, die Zufahrtsstraße „Beim Mauthaus“ soll nach Nordosten verschoben werden. Die Verkehrserschließung der Geschäfte soll künftig über einen Kreisverkehr zwischen dem Autohaus Dangl & Dietrich und dem jetzt bestehenden Pagro-Gebäude erfolgen. Derzeit läuft das Widmungsverfahren. Nicht glücklich mit der Verkehrslösung sind die Anrainer. Zwei Petitionen sind derzeit online, mit der sie einerseits das Wachstum der Stadt und andererseits das konkrete Verkehrskonzept bekämpfen.

Spar reagiert mit Neubau auf Stadtentwicklung

Martina Mayerhofer (li.) und Bettina Fasina sammeln derzeit über die Plattform „openPetition“ Unterschriften gegen das Wachstum der Stadt und das Kreisverkehrprojekt. Sie wünschen sich eine alternative Verkehrslösung. Foto: Löwenstein

Ob aus dem Eurospar durch den Neubau ein Interspar wird, lässt Franz Unfried, Leiter des Korneuburger Eurospar, noch offen. Auch der Zeitplan sei noch nicht fixiert, man warte auf den Abschluss des Widmungsverfahrens, so Unfried. In den letzten Jahren habe man sich um Grundstücke für das Projekt bemüht, jetzt liege ein Grobentwurf vor. Die Gründe für den Neubau liegen auf der Hand: „Wir sehen die Entwicklung in Korneuburg und Umgebung und wollen uns zukunftsfit machen.“ Zur Verkehrssituation wollte sich Unfried zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern, nur soviel: „Ich hoffe, es findet sich eine Lösung, die für alle zufriedenstellend ist.“

Nicht zufrieden, sowohl mit der Kommunikation durch die Stadt, als auch mit den Verkehrsplänen, sind die Anrainer. Sie fürchten durch den Bau des Kreisverkehrs um ihre Lebensqualität. In drei Tagen haben 80 Personen die Petition „Gleiches Recht für alle! Die Verkehrskonzepte in Korneuburg müssen jedem zugutekommen!‘‘ unterstützt. „Viele Anrainer haben gar nichts von dem Kreisverkehr gewusst“, schildert Bettina Fasina ihre Erfahrung beim Sammeln der Unterschriften. Die Petition soll dem Bürgermeister vor der nächsten Gemeinderatssitzung überreicht werden.

Gezerre um „Kleinstadt“

„Wird der Kreisverkehr gebaut, befinden wir Anrainern uns mitten im Kreisverkehr“, veranschaulicht Fasina. „Wir werden von der Gemeinde im Regen stehen gelassen“, beschreibt Martina Mayerhofer die Situation. Konkret orten die Bewohner im Fall des Kreisverkehrbaus eine „große Unfallgefahr aufgrund fehlender Mindestabstände zu den direkt anliegenden Zu- und Ausfahrten der Anrainer“. Bekrittelt wird auch ein fehlender Schutzweg sowie der Abstand zu nächsten Kreuzung. „Stockender Verkehr, Abgase, Lärm und Scheinwerferlicht im Wohnzimmer stehen dann für uns auf der Tagesordnung“, fürchtet Mayerhofer. Enttäuscht sind die beiden Initiatorinnen, dass ihr alternatives Verkehrskonzept mit einem Kreisverkehr direkt bei der Stadteinfahrt keine Beachtung gefunden hat. „Es geht nur um die Kunden, mit uns kann man alles machen“, hält Mayerhofer verbittert fest.

Laut ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp gehe es darum, die Situation der Gewerbeflächen an der Laaer Straße zu optimieren. „Es geht nur um eine Handvoll Leute, die nicht zufrieden sind“, ist er überzeugt. Dabei seien sämtliche Einwendungen aufgenommen und diese punktuell auch berücksichtigt worden. Laut dem Flächenwidmungsplan ist der Kreisverkehr neben der Erschließung des Gewerbegebiets auch eine Maßnahme zur Geschwindigkeitsreduktion und zur Optimierung der Flüssigkeit der Verkehrsströme.

