Die Arbeiten bezüglich der Fernwärme am Bankmannring stehen kurz vor dem Abschluss. Die Konturen sind deutlich sichtbar, wie etwa die Rundungen, die in die Fahrbahn ragen. Hier sollen laut VP-Stadtrat Hubert Holzer Parkbuchten entstehen.

Optisch wirkt die Fahrbahn um einiges schmäler als im Urzustand. Gerade im Bereich der Post kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen mit Ein- und Ausparkern und dem fließenden Verkehr, auch ein Zebrastreifen vom Ring zur Chimanigasse macht die Situation für die Lenkraddreher nicht einfacher.

„Gefühlsmäßig könnte man glauben, dass die Fahrbahn schmäler geworden ist, das stimmt aber nicht. Die Breite ist gleich geblieben. Diese Optik war gewollt, um eine Entschleunigung herbeizuführen.“ Überhaupt hätte man bei den Grabungsarbeiten sensibel agiert. „Diese fanden in den Sommermonaten statt, um die Verkehrsbehinderungen in Grenzen zu halten“, so der VP-Stadtrat.

Das sieht auch Mobilitätsstadträtin Elisabeth Kerschbaum so, obwohl sie nicht versteht, warum um die Pläne so ein Geheimnis gemacht wird. Sie plädiert jedenfalls dafür, dass die Parkplätze ausreichend markiert werden, um eine ausreichende Sicht in die Kreuzungsbereiche zu haben.

Laut Wolfgang Schenk vom Bauamt hat der Baustellen-Spuk jetzt vorläufig ein Ende: „Heuer wird nicht mehr aufgegraben. Wahrscheinlich ist, dass der Einbau der Fernwärme erst nächstes Jahr bei der Eisenbahnunterführung fortgesetzt wird.“

Eine Erleichterung sollte es im Bereich der Post geben: „Wir stellen gerade Überlegungen an, hier zwei neue Stellplätze zu errichten, um die Situation zu entschärfen“, so Schenk.