„Ferien für alle“: Inklusive Betreuung dank „Bunt Gemischt“

Der Verein „Bunt Gemischt“ bot im August wieder eine außergewöhnliche Ferienbetreuung an, bei der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam eine einzigartige Erfahrung erlebten. Unter dem Motto „Ferien für alle“ konnten Schüler ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten genießen, darunter Tanz- und Bastelworkshops, tiergestützte Therapie sowie aufregende Ausflüge zur Burg Kreuzenstein und in die Tischlerei Breyer.

Ein besonderer Dank gebührt der herzlichen Gastfreundschaft der SPÖ Korneuburg, heißt es vom Verein. Vizebürgermeisterin Gabriele Fürhauser sorgte persönlich dafür, dass sich alle wohlfühlten, und die Familie Barenth kümmerte sich um das leibliche Wohl der Teilnehmer. Auch Bürgermeister Christian Gepp zeigte persönliches Engagement, indem er Frühstück vorbeibrachte, und unterstrich damit die Bedeutung dieses Projekts für die Gemeinschaft.

Der unermüdliche Einsatz von Rebecca Breyer und Astrid Raschbauer spielte eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung. „Wir sind uns bewusst, wie wichtig eine Ferienbetreuung für alle, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ist, und fühlen uns durch die positive Resonanz bestätigt. Wir haben bereits Anmeldungen für das nächste Jahr“, freut sich Rebecca Breyer darüber.

Das Projekt betone nicht nur das Engagement des Vereins, sondern auch die Unterstützung der örtlichen Gemeinde. Astrid Raschbauer fasst es treffend zusammen: „Die Stärke einer Gesellschaft zeigt sich in ihrer Fähigkeit, Vielfalt zu schätzen.“ Aufgrund des großen Erfolgs und der Bedeutung für die Schüler und Angehörigen plant der Verein künftig regelmäßige Ausflüge mit den Teilnehmern.

Spenden und die Hilfe von Bürgern sind hierbei von entscheidender Bedeutung, um solche Angebote zu ermöglichen. Weitere Informationen: buntgemischt.com.