Feuerwehr zieht Bilanz: 50 Einsätze in zwei Monaten

Die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg steuert auf ein neues Rekordjahr zu – wenn die Einsatzzahl so bleibt wie in den ersten beiden Monaten des heurigen Jahres. Bis Ende der letzten Woche wurde die Feuerwehr bereits 50 Mal alarmiert. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 waren es insgesamt 327 Einsätze und 4.065 Einsatzstunden.

„Es sind vermehrt Verkehrsunfälle, sowohl im Stadtgebiet als auch auf der Autobahn“, beschreibt FF-Kommandant Stefan Hofmann die Situation. Auch Türöffnungen, weil sich Personen in Notlagen befinden, würden sich derzeit häufen. Was für Hofmann auch auffällig ist: Immer öfter passieren Alleinunfälle, bei denen Pkw-Lenker mit Fahrbahnteilern oder Aufpralldämpfern kollidieren.

Anders als 2023 hatte das Jahr 2022 ruhig begonnen. „Die ersten Monate war fast nichts“, erinnert sich Hofmann. Mit dem Ende des Lockdowns und dem Anstieg des Verkehrs schnellte auch die Einsatzzahl in die Höhe.

„Im zweiten Halbjahr hatten wir teilweise fünf bis sechs Einsätze pro Tag“, denkt er zurück. Die Dichte an schweren Unfällen hätte ab diesem Zeitpunkt stark zugenommen. Während Brände im Vorjahr eher die Ausnahme bildeten, bleiben vor allem Lkw-Unfälle in Erinnerung: Im März verunglückte ein Lkw auf der S1 schwer, im August wurde ein Lkw am Bahnübergang Scheibenstand von einem Zug erfasst.

115 Aktive zählt die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg aktuell. Sie sind in zwei Züge und diese wiederum in sechs Gruppen unterteilt. „Das sind Teams“, betont Hofmann. Auch bei der Nachwuchsarbeit schaut es gut aus: Die Jugendfeuerwehr (zehn bis 15 Jahre) zählt 31 Mitglieder, die im Jahr 2020 gegründete Kinderfeuerwehr zehn Mitglieder. Was Hofmann besonders freut, ist die steigende Zahl an Anfragen von neu zugezogenen Korneuburgern.

Neues Feuerwehrhaus: Spatenstich noch heuer?

Auch ein lang gehegter Wunsch geht demnächst in Erfüllung: der Bau des neuen Feuerwehrhauses am bestehenden Standort in der Stockerauer Straße 96. „Der mit der Feuerwehr abgestimmte Einreichplan ist fertig“, bestätigt Bauamtsleiter Wolfgang Schenk. Nun werde via Ausschreibung nach einem Generalunternehmer für das Projekt gesucht. Schenk rechnet mit einer Entscheidung in zwei bis drei Monaten. Sechs bis sieben Millionen Euro wird der Neubau kosten.

Ob es noch heuer einen Spatenstich geben wird, hängt laut Schenk nicht zuletzt von der preislichen Entwicklung ab. Die Umsetzung erfolgt jedenfalls bei laufendem Betrieb. „Der definitive Ablauf hängt dann von der Überlegung des Generalunternehmers ab“, sagt Schenk. 1,5 bis zwei Jahre wird es dauern, bis das neue Feuerwehrhaus steht. „Der Neubau ist extrem notwendig“, veranschaulicht Hofmann, „die Bausubstanz ist schlecht und beim Flachdach weiß man schon gar nicht mehr, wo es überall undicht ist.“

