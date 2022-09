Flüchtlinge machen Karriere: Friseursalon eröffnet

Die Brüder Abdullah und Aws Almukhtar konnten sich Ende 2019 gemeinsam ihren Traum vom eigenen Friseursalon „4Seasons“ am Korneuburger Hauptplatz erfüllen. Bis zu diesem Meilenstein mussten die beiden aber einen steinigen Weg beschreiten. Nicht immer war ihr Leben so erfüllt und schön wie in Österreich.

Abdullah (24) und Aws (30) kamen in Samarra, einer Stadt im Irak, auf die Welt. Ihre Kindheit beschreiben sie als behütet und glücklich, Vater Ajad und Mutter Suad war das Wohlbefinden der beiden Söhne und ihrer drei Töchter stets äußert wichtig. Im Jahr 2014 änderte sich die Lebenssituation der Familie jedoch innerhalb eines Tages schlagartig.

Abdullah kann sich noch ganz genau an diesen Tag erinnern: „Der Tag fing völlig normal an. Als aber eine Auto-Kolonne – ausgerüstet mit schweren Geschützen – in der Stadt auffuhr, eskalierte die Situation innerhalb kürzester Zeit. Die unbekannten Männer fingen an wild umherzuschießen. Ihre Projektile flogen auf Wohnhäuser, Autos und öffentliche Gebäude. Ihnen war egal, ob sich darin Zivilisten befanden. Ihr Ziel war es, ganz Samarra an sich zu reißen.“

Auch Vater Ajad, der als Autohändler tätig war, blieb an diesem Tag nicht von der barbarischen Bande verschont. Drei seiner Ausstellungsfahrzeuge wurden von der Terrororganisation entwendet und kurzerhand von ihnen als deren Eigentum deklariert.

Zwar konnte er den Dieb zur Rede stellen und Anzeige erstatten, allerdings handelte es sich um einen Angehörigen einer Familie der Terrororganisation IS. „Mein Vater hat die Nachricht bekommen, dass er die Anzeige zurücknehmen soll, wenn er denn nicht mit seinem Leben bezahlen möchte“, schildert Abdullah.

Schon bald wurde das Haus der Familie Almukhtar vom IS heimgesucht und die gesamte Fassade des Gebäudes mit schweren Maschinengewehren durchlöchert. „Wir haben uns im Keller versteckt und hatten eine unbeschreibliche Angst. Leider war mein Hund zu diesem Zeitpunkt nicht auffindbar“, so Abdullah. Als sich die Situation einigermaßen beruhigte, ergriff die Familie die Flucht und kam vorübergehend bei Freunden unter.

Kopf des Hundes kam in Geschenk-Paket

Zwei Wochen später trauten sich Abdullah, Aws und Vater Ajad wieder zurück zum Familienhaus, das völlig entstellt war. Eine makabre Tat des IS wird Abdullah wohl niemals vergessen können: „Sie haben ein Geschenk-Paket vor unserem Haus abgestellt. Als ich dieses öffnete, fand ich den abgetrennten Kopf meines Hundes darin.“

Bei einer Autofahrt von Vater Ajad mit Abdullah eskalierte die Situation vollends: Als die beiden von einem dubiosen Fahrzeug verfolgt wurden, forderte Ajad Abdullah dazu auf, sich unter dem Sitz zu verstecken: „Das Nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin.“ Das Familienauto wurde von den Anhängern des IS solange beschossen, bis es in Flammen aufging.

Abdullah überlebte den Anschlag nur knapp

Während Vater Ajad mit einer gespaltenen Schädeldecke, einer gebrochenen Nase und zahlreichen Brandwunden notoperiert werden musste, zweifelten die Ärzte lange an Abdullahs Überlebenschancen: „Eine Metallstange hat sich aufgrund der Flammen so stark erhitzt, dass sie sich durch meinen Bauch gefressen hat. Erst nach 53 Tagen wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen.“

Als Vater Ajad kurz darauf auch noch entführt wurde, befahl Mutter Suad ihren beiden Söhnen, das Land zu verlassen. „Das war natürlich sehr schwer für uns. Man muss aber sagen, dass die meisten Mitglieder des IS Frauen und Kinder verschonen und gezielt auf die Männer der Familien losgehen. Ohne unsere Anwesenheit konnten sie einfach sicherer leben.“

Von Samarra aus machten sich die Brüder über Erbil (Kurdistan) und die Türkei auf den Weg nach Griechenland, von wo sie mit dem Boot nach Italien weiterreisten. „Als wir durch Österreich marschierten, war uns klar, dass wir hier bleiben wollen“, so Abdullah.

Es folgten harte Jahre für die beiden, in denen sie von einem Flüchtlingslager ins nächste transferiert wurden. Erst 2017, als sie eine eigene Wohnung im Mistelbacher Flüchtlingsheim bekamen, ging es bergauf. „Wir sind in Wien zur Schule gegangen und haben in Melk geringfügig als Frisöre gearbeitet. Aws hat bereits im Irak eine Lehre zum Frisör gemacht, ich hab mir das dann in Österreich durch Youtube-Videos selbst beigebracht“, erzählt Abdullah.

Den Schlüsselmoment in ihrer Erfolgsgeschichte stellt aber die Eröffnung ihres Friseursalons am Korneuburger Hauptlatz dar: „Wir haben schnell gemerkt, dass das Haareschneiden unsere Leidenschaft ist. Aufgrund dessen haben wir all unser Erspartes zusammengenommen und diesen Barbershop aufgemacht.“

Der Name des Geschäfts spielt für Abdullah eine wichtige Rolle: „Im Irak gab es auch einen Friseursalon namens 4Seasons, dieser war im ganzen Land für seine perfekten Haarschnitte bekannt.“ Mittlerweile stehen die Brüder mit beiden Beinen im Leben, haben eigene Wohnungen und sogar einen Angestellten.

Geplant ist auch, eine weitere Filiale zu eröffnen. „Aws und ich sind unglaublich dankbar, dass wir heute in Sicherheit leben und unserer Leidenschaft nachgehen dürfen!“

