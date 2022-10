Frau durchlebte Martyrium: Partner verurteilt

Spätestens mit dem Umzug eines Paares in eine Wohnung in Korneuburg im Juni 2020 begann für eine 40-Jährige ein Martyrium. Ihr Partner, ein deutlich älterer Afghane, hatte versucht, jeden ihrer Lebensbereiche zu kontrollieren und auch nicht vor Brutalität Halt gemacht. Deswegen war er vor einem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg wegen fortgesetzter Gewaltausübung angeklagt.

So grausam sich die Schilderungen des Opfers anhörten, so verharmlosend war die Verteidigung des Afghanen: Sie habe sich selbst oft verletzt. Gekümmert habe er sich, indem er ständig mit ihr bei Ärzten war. Und er habe ihr im Umgang mit Geld geholfen, indem der Erwerbslose sie zwang, ihr Gehalt, das sie als Angestellte einer Tankstelle verdiente, zur Gänze bei ihm abzuliefern.

Dass er sie zwang, während der Arbeit ein Headset zu tragen, das es ihm ermöglichte, jedes Gespräch mitzuverfolgen, war ein Höhepunkt, den ihre Chefin (34) unterband. Die körperlichen Misshandlungen reichten von Schlägen mit einem Besenstiel bis zu Malträtierungen mit einem Stromkabel oder Gürtel.

Trotz erschütternder Zeugenaussagen hörte der Afghane, der die Frau unter Zwang heiratete, nicht auf, die 40-Jährige als unzulänglich hinzustellen. Das brachte sogar Staatsanwalt Josef Mechtler und Richterin Anna Wiesflecker an emotionale Grenzen.

„Es bedarf eines Zeichens“, plädierte Mechtler am Ende des Verfahrens. Dem kam der Schöffensenat nach, der Angeklagte hinterließ ein „erschütterndes Bild“. Das setzte sich bei der Urteilsverkündung von sechs Jahren unbedingter Freiheitsstrafe fort, bei der er Wiesflecker ständig ins Wort fiel und fehlenden Respekt vor Frauen zeigte. Tränen kullerten auch noch – aus Selbstmitleid –, als der Afghane mit einem schluchzenden „Ich bin unschuldig“ abgeführt wurde. -cp-

