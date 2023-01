Mit mehreren Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Korneuburg Donnerstagnachmittag aus. Der Alarmierungsgrund: Ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der in der Josef-Schwarz-Straße. "Aufgrund der Brandbestätigung durch die Leitstelle, rüsteten sich am Anfahrtsweg bereits zwei Trupps mit schweren Atemschutz aus", erzählt ein Feuerwehrsprecher.

Beim Eintreffen am Einsatzort konnte schnell eine verrauchte Wohnung und eine in Brand geratene Gastherme festgestellt werden. Daher wurde die Brandbekämpfung mittels Kübelspritze begonnen und die Wohnung anschließend druckbelüftet.

Um versteckte Brandherde zu ermitteln und einen weiteren Brand zu verhindern, wurde der Umgebung der Therme mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert und keine weitere Gefahr festgestellt. Die Wohnungsbesitzerin wurde währenddessen von Kameraden der Feuerwehr betreut. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden.

