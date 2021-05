Bis es mit der Revitalisierung der Werft richtig losgeht, wird wohl noch einiges an Wasser die Donau hinunterfließen. Um diese Zeit nicht unnütz verstreichen zu lassen, soll das Areal – oder zumindest Teile davon – sinnvoll genutzt werden. Bis Ende Mai ist hier ja noch die Corona-Teststraße in Betrieb, die ab Juni dann in das EKZ Korneuburg bei der Laaer straße übersiedelt. Dadurch werden wieder Kapazitäten frei.

Die NÖN sprach mit Roland Raunig, dem Geschäftsführer des Stadt- und Entwicklungsfonds Korneuburg (SEFKO), um zu erfahren, welche Pläne man nun mit den freien und frei gewordenen Kapazitäten hat und was man sich für den Sommer „erträumen“ darf. Vorweg gab Raunig den Status vor: „Die Flächen rund um die denkmalgeschützten Hallen sollen als Zen trum des Werft-Entwicklungsgebiets dienen, also in Wert gesetzt werden, und in diesem Zentrum sollte Leben entstehen und Nutzungen für die zukünftigen Bewohner bzw. auch für die nahegelegenen Stadtteile geschaffen werden, darunter auch, was die Nahversorgung betrifft.“

Die Hallen 55 und 58 sind Veranstaltungshallen und werden in den nächsten Jahren saniert. Ein Verbindungsbau der beiden Hallen ist angedacht. Dazu wird die Halle 176 im Juli wieder bestandsfrei und könnte zum Beispiel für ein Gastrokonzept geeignet sein. „Dies war auch im Gesamtkonzept zur Verwertung des Werft-Areals immer so vorgesehen“, versicherte Raunig.

Abwarten heißt es noch beim Werftbad

Zur Realisierung wurde mit dem Betreiber des Hallenbadrestaurants „Sandburg“, Lukas Hammerl, eine Zusammenarbeit für dieses und nächstes Jahr ausverhandelt. Profitieren soll hier nicht nur die Werftgelände, sondern auch das Werftbad. Somit schlägt man mit dem Provisorium gleichermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe.

Apropos Werftbad: Das soll im Juli starten. Raunig: „Vielleicht aber schon Mitte Juni, wenn die Gastro früher aufsperren kann und das Wetter mitspielt. Bezüglich der Corona-Auflagen warten wir noch, wie es Ende Mai oder Anfang Juni aussieht und welche Regelung dann gelten.“