Die Einführung des Parkpickerls für ganz Wien sorgt jetzt für gesteigerten Handlungsbedarf in den Umlandgemeinden. Es dürfe laut SPÖ-Chef Martin Peterl aber kein Gesamtkonzept werden, wie es ÖVP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko will, da jede Gemeinde andere Voraussetzungen mitbringt. Schwechat mit seinem Flughafen könne man eben nicht mit Korneuburg vergleichen, so Peterl.

ÖVP-Stadtchef Christian Gepp verweist darauf, dass sich die Stadt schon jetzt auf die neuen Herausforderungen vorbereite und die Zugänge zum Bahnhof attraktiviere – etwa mit E-Scootern und E-Bikes, aber auch einer Aufstockung der Parkmöglichkeiten, um die bereits schwächelnden Park&Ride-Kapazitäten zu erhöhen.

Parkplätze vor Haus mit Fremdparkern belegt

Mit einem konstruktiven Vorschlag kann hier Herbert Schinner aufwarten. Er wohnt in der Klosterneuburger Straße und ist aufgrund der Nähe zum Bahnhof von der Situation besonders stark betroffen. Gerade einmal fünf Minuten zu Fuß von der Mobilitätsdrehscheibe entfernt, kann er darüber ein Lied singen: „Schon seit längerer Zeit bemerke ich, dass die Parkplätze vor unsrem Haus mit Fremdparkern belegt sind.“

Die Ausweitung des Parkpickerls auf ganz Wien würde die Situation noch verschärfen. Er habe der Gemeinde deshalb den Vorschlag unterbreitet, „Anwohnerparkplätze“ zu schaffen, und zwar im Umkreis von einem Kilometer vom Bahnhof, ähnlich wie in Wien. Für Gäste sollten „Besucher-Parkpickerl“ ausgestellt werden. Alle anderen Benutzer müssten dann eine Parkgebühr zahlen. Auf eine Antwort wartete er allerdings vergebens.

Seitens der Gemeinde erklärte dazu ÖVP-Stadtrat Hubert Holzer, dass man schon selbst den notwendigen Weitblick habe, um entsprechende Maßnahmen zu treffen. Auf Rat- und Vorschläge von 14.000 Bürgern könne man aber nicht in der Sekunde reagieren und sie beurteilen, gemäß dem Sprichwort: Allen recht getan ist schlecht getan.

Parkdecks werden ausgebaut

Von individuellen Lösungsansätzen, wie etwa dem Parkpickerl, hält er wenig: „Wir sind bestens vorbereitet. Die Parkdecks werden ausgebaut, das lange verlangte Zutrittssystem soll endlich kommen und außerdem gibt es seit dem verstärkten Homeoffice deutlich weniger Pendlerverkehr.“

Allerdings findet er es doch nett und zu begrüßen, dass immer wieder Vorschläge einlangen, und er spart auch nicht an Selbstkritik: Ein „Danke“ und ein „Wir haben ihre Mail erledigt“ hätte man hier schon abschicken können.