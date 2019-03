VP-Baustadtrat Hubert Holzer kam in der letzten Gemeinderatssitzung aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus. Dass sich die Grünen vehement gegen einen Radweg stemmten, wollte ihm so gar nicht eingehen.

Konkret ging es um den Punkt „Straßenbauprogramm“, der auch die rad- und fußgängerfreundliche Gestaltung der Hovengasse beinhaltete. Derzeit ist die Hovengasse eine Sackgasse, ob sie im Zuge des Neubaus der RWA-Zentrale für den Verkehr geöffnet wird, um eine Anbindung an den Bahnhof zu schaffen, steht noch nicht fest. Darüber würden letztlich Verkehrsexperten entscheiden, versicherte VP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser.

„Wir fürchten aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen, dass die ÖVP diese Gestaltung mit der Einplanung eines Radwegs gleichsetzt“, begründete die Grüne-Mobilitätsstadträtin Elisabeth Kerschbaum die Ablehnung dieses Punktes. „Wenn ich die Hovengasse nicht aufmache, brauche ich dort keinen Radweg“, pochte die Grüne-Stadträtin, „zuletzt wurde uns versichert, dass das nicht der Plan ist.“ Ein gemeinsamer Rad- und Fußweg in der Hovengasse sei genauso ein „Schwachsinn“ wie der Donauradweg, sagte sie.

Gefährlich: Schnelle E-Bikes am Radweg

Kerschbaum sieht in diesem Fall die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern gefährdet, nicht zuletzt aufgrund der Etablierung von E-Bikes und E-Rollern. „Deren Geschwindigkeit bewegt sich eher im Bereich des Kfz-Verkehrs, warum sollte man sie mit den Fußgängern zusammensperren?“

Statt eines Radweges wünschen sich die Grünen das Prinzip des Mischverkehrs bei Tempo 30. Diese Maßnahme sei auch im Masterplan und im Mobilitätskonzept verankert, erinnerte Kerschbaum. Radwege brauche man auf stark befahrenen Straßen, „aber dort – auch im Zentrum – werden sie seit Jahren immer wieder abgelehnt“. Ein Radweg in der Hovengasse sei Geld- und Platzverschwendung, ist sie überzeugt.

Baustadtrat Holzer zeigte sich fassungslos über die Ablehnung eines Radwegs durch die Grünen. Verkehrsexperten würden sich die Situation anschauen, dann würde man die Bürger befragen. „Wenn diese sagen, dass ein Radweg die Lösung ist, werden wir uns mit einem Radweg auseinander“, beschrieb er das Prozedere.

FP-Gemeinderat Johann Pirgmayer übte in diesem Zusammenhang Kritik an dem Radweg bei der Post: „Es ist völlig sinnlos, dass der so breit ist“, empörte er sich, „die Fahrstreifen sind so eng, dass man ein Problem hat, aneinander vorbeizufahren.“ Genau da ortet Kerschbaum das Problem: „Man macht Radwege, wo Platz ist, und nicht da, wo es gefährlich ist.“