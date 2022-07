Grünes Licht für den Werft-Vertrag

Werbung

Eineinhalb Jahre dauerten die Kooperationsverhandlungen der Stadt und des Stadtentwicklungsfonds (Sefko) mit der Unternehmensgruppe Signa von René Benko. Jetzt wurde der ausgehandelte Vertrag mit einem Gesamtvolumen von rund einer halben Milliarde Euro im Gemeinderat mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ beschlossen, Grüne, NEOS und FPÖ stimmten dagegen. Der Baustart wird nicht vor 2025 erfolgen, das Projekt soll in mehreren Abschnitten realisiert werden und frühestens in 15 Jahren fertiggestellt sein.

Lob gab es für Sefko-Vorstandsvorsitzende und SPÖ-Gemeinderätin Bernadette Haider-Wittmann, die sich bei den Verhandlungen in allen Punkten durchsetzen konnte. Von ihren Zielen – leistbarer Wohnraum für Korneuburger, freies öffentliches Werftbad und die Erhaltung der Hallen – wich sie keinen Zentimeter ab. In dem Vertrag sind die künftigen Flächenaufteilungen, Verwertungs- und Nutzungsvorgaben sowie die generellen Rahmenbedingungen zur gemeinsamen Entwicklung des rund 17,5 Hektar großen ehemaligen Werftareals geregelt.

Ich bin sicher, dass wir mit diesem Projekt das Beste für Korneuburg herausgeholt haben.“

Bernadette Haider-Wittmann, Sefko-Vorstandsvorsitzende

„Es waren sehr anstrengende Verhandlungen“, umschreibt Haider-Wittmann die letzten Monate, ,,aber es war auch eine gute Zusammenarbeit mit Signa und der ÖVP.“ Durchgesetzt hat sie sich unter anderem mit der Forderung nach zumindest 30 Prozent leistbarem Wohnraum, der ausschließlich für Korneburger reserviert ist, bei einer Miete von lediglich 7,40 Euro pro Quadratmeter.

„Damit konnten wir die Befürchtungen vieler Bürger zerstreuen, dass Signa hier nur hochpreisigen Wohnraum für eine sehr reiche Klientel schaffen will“, freut sie sich über den Verhandlungserfolg.

Wie im Masterplan vorgesehen, soll am Wertspitz ein großer, für alle frei zugängiger Park errichtet werden. Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses wurden auch teure Wünsche geäußert, etwa eine Brücke, ein Durchstich unter die Autobahn und die Revitalisierung der Hallen. „Gemeinsam mit der Parkanlage wäre man da schon bei 20 Millionen Euro. Es ist uns gelungen, dass Signa 75 Prozent der Kosten übernimmt“, bestätigte Haider- Wittmann im NÖN-Gespräch.

Im Gegenzug würde Signa dann durch die Umwidmung in Bauland ihrerseits profitieren. Sie weiß aber auch, dass viele mit den Plänen überhaupt nicht einverstanden sind und lieber alles beim Alten belassen würden. Man dürfe nicht vergessen, dass das Werfareal ein Betriebsbauland ist, das dazu noch stark kontaminiert ist. „Wenn wir untätig geblieben wären, dann könnte Signa hier Betriebe ansiedeln. Außerdem kann man nicht alles in Grünland umwidmen, denn dann hätte die Stadt erhebliche Entschädigungszahlungen zu leisten. Ich bin sicher, dass wir mit diesem Projekt das Beste für Korneuburg herausgeholt haben. Die Leute sollen sich hier wohlfühlen und das Leben genießen“, so die Sefko-Vorstandsvorsitzende.

Auch bei ÖVP-Stadtchef Christian Gepp ist die Freude groß: „Wichtig war uns, dass die Stadtgemeinde weiterhin als Eigentümerin von Flächen bestehen bleibt, damit Veranstaltungsräume und der Donauzugang weiterhin garantiert werden können und um Korneuburg noch näher an die Donau zu bringen.“ In den kommenden Wochen und Monaten stehe die qualitative Planung des Quartiers im Fokus, „wir arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung des Masterplans und Details zur künftigen Nutzung des gesamten Areals“, gibt Christoph Stadlhuber, Geschäftsführer der Signa Holding, das weitere Szenario vor.

Es ist dies gleichzeitig auch der Startschuss für die erste Städtebau-Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in Niederösterreich. Die entsprechenden Gutachten werden in den kommenden Tagen bei der zuständigen Behörde, dem Land NÖ, eingereicht. In diesem insgesamt 3.600 Seiten umfassenden Konvolut sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt präzise dokumentiert.

Ein Fragezeichen bleibt: Vom Land Niederösterreich liegt zwar eine Unterstützungszusage zum Bau der Autobahnabfahrt „Anschlussstelle Donau“ vor, das Vorhaben hängt aber noch in der Warteschleife des Infrastrukturministeriums. Es wäre laut Haider-Wittmann nicht zu hundert Prozent sicher, dass gebaut wird. Eine Absage wurde im Kooperationsvertrag berücksichtigt. Haider-Wittmann: „Dann müssten wir das ganze Projekt redimensionieren und etliche Punkte neu verhandeln.“

Hoffnung auf guten Deal

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.