Halbzeit-Bilanz ohne Vertreter der SPÖ

Auf einer Tour zu den wichtigen Stationen in der Stadt präsentierten die Ausschussvorsitzenden von ÖVP und Grünen vor Ort die Ergebnisse ihrer Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Vertreter der SPÖ fehlten. „Wir arbeiten natürlich in den Ressorts für Korneuburg, wollen uns aber nicht politisch vereinnahmen lassen“, argumentierte SPÖ-Fraktionsobmann Martin Peterl die Abwesenheit.

Augustinerkloster und die Kirche: Für das Ensemble wurde gemeinsam mit dem Eigentümer ein zukunftsweisendes Nutzungskonzept erarbeitet. Kloster und Kirche werden restauriert und zugänglich gemacht. Ein innerstädtischer, öffentlich zugänglicher Grün- und Freiraum ist Teil des Projekts.

Werftareal: Der Kooperationsvertrag mit Signa Development AG für die Entwicklung des Werftareals wurde abgeschlossen. Kernpunkte sind die Beteiligung durch Signa an den anfallenden Infrastrukturkosten, die Beteiligung an der Sanierung der denkmalgeschützten Hallen und ein klares Bekenntnis, einen nachhaltigen und barrierefreien Stadtteil zu entwickeln.

Der Startschuss für ein Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) im gesamten Stadtgebiet unter Einbindung aller Interessierten ist erfolgt und enthält Bebauungsplan, Widmung, Freiflächenvorgabe und Schutzzonenverordnung.

Straßensanierung wurden in der Leobendorfer Straße durchgeführt, die Mechtlerstraße wurde mit einem neuen Radweg komplett neu gestaltet, ebenso die Donaustraße bis zur Werft. Der Kreisverkehr in der Donaustraße wurde gebaut und kilometerlange Radwege wurden neu geschaffen, was der Stadt die Auszeichnung „Radhauptstadt“ und den Weinviertelsieg brachte.

Bauvorhaben: Im Gemeindewohnbau K2 in der Kreuzen steiner Straße entstehen 43 Wohnungen, die 2023 übergeben werden soll. In der ehemaligen bäuerlichen Fachschule entsteht ein Generationenhaus, die Planungen für den Neubau des FF-Hauses sind im Gange.

Die Finanzlage der Stadt ist laut ÖVP-Finanzstadtrat Alfred Gehart gut. Grund ist die steigende Kommunalsteuer von knapp 5,9 Millionen im Jahr 2020 auf voraussichtlich acht Millionen Euro im Jahr 2022. Diese Entwicklung sei auf die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Korneuburg zurückzuführen.

Der Schuldenstand wird voraussichtlich von 22,4 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 33,8 Mio. mit Jahresende ansteigen. Diese Erhöhung ist auf Darlehensaufnahmen für die geplanten Großvorhaben der nächsten Jahre zurückzuführen.

