Haltestellen für Elterntaxis: Kritik an Standorten

Wie berichtet , kommt es vor den Schulen am Bankmannring immer wieder zu brenzligen Situationen, weil Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Um die Situation zu entschärfen, hat die Stadt zwei Elterntaxi-Haltestellen eingerichtet: eine beim Finanzamt und eine bei der Bezirkshauptmannschaft.

Mobilitätsstadtrat Thomas Pfaffl (SPÖ) hofft auf eine rege Inanspruchnahme: „Die Eltern fahren vor, lassen das Kind aussteigen und fahren danach gleich zügig weiter. Sozusagen eine Art Stop&Go.“

Für NÖN-Leserin Anita Prinz wären diese Elterntaxi-Haltestellen aber zu hinterfragen. In einem Brief an die NÖN drückt sie es so aus: „Weiß der Erfinder des Elterntaxis nicht, dass wir einen Sportplatz-Parkplatz hinter den Schulen haben und die Kinder dort aussteigen und wieder abgeholt werden können und sich auf den Weg zur Schule machen können ohne irgendeine Straße überqueren zu müssen?“

Das sei der sicherste Weg, ist sie überzeugt. Für Pfaffl ist das kein neues Argument: Eine explizite Kennzeichnung als Elterntaxi-Haltestelle wurde nach Besprechung mit den Verkehrsexperten vom Kuratorium für Verkehrssicherheit verworfen.

„Die Einfahrts- und Ausfahrtssituation von und zur stark befahrenen Laaer Straße ist unübersichtlich und würde bei einem gleichzeitig stattfindenden Verkehrsaufkommen, wie eben vor Unterrichtsbeginn, für neuralgische Situationen sorgen.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.