Historiker will neues Leben für alte Synagoge

Michael Mail, Geschäftsführer der Londoner „Stiftung für Jüdisches Erbe“, besuchte Korneuburg und traf sich mit Klaus Köhler, Kustos für jüdische Geschichte des Museumsvereins, um die ehemalige mittelalterliche Synagoge zu besichtigen. Das Gebäude befindet sich in privater Hand.

Ziel der international arbeitenden Stiftung ist die Erhaltung wichtiger jüdischer Stätten, Denkmäler und Plätze, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Mail betonte die internationale Bekanntheit der Korneuburger Synagoge und hob hervor, dass sie von der Foundation und der Hebräischen Universität in Jerusalem zu den 16 wichtigsten erhaltungswürdigen Synagogen Europas gezählt werde. Er offerierte die Möglichkeit, durch professionelle Beratung und Unterstützung zur Restaurierung beizutragen.

Klaus Köhler (l.) und Michael Mail vor der Synagoge. Foto: privat

Historiker Köhler betonte, dass dieses Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert die älteste und größte erhaltene ehemalige Synagoge in Österreich ist und Korneuburgs ältestes in seiner Gesamtstruktur erhaltenes Gebäude. Köhler leitet die Kam pagne, um die einzigartige Sy nagoge zu erhalten und in ein Kultur- und Bildungszentrum zu verwandeln, das sich auf das jüdische Leben in der Stadt konzentriert. Er setzt sich weiter für eine Wiederbelebung des Gebäudes ein und hofft auf Unterstützung der Stadt.

