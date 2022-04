Hundesport: Auf Mina wartet großes Turnier

Werbung

Martina Reihs und ihre vierjährige Hündin Mina fiebern schon dem 19. Mai entgegen. Dann beginnt das World Agility Open in den Niederlanden. „Das ist das bekannteste Event nach der Europameisterschaft und spielt sich im oberen Level ab“, erklärt die Korneuburgerin. 37 Nationen nehmen an dem Turnier teil, Reihs und ihre Vierbeiner konnten sich einen der 15 Startplätze für Österreich sichern.

Rund drei Stunden pro Woche trainiert sie mit ihrem schwedischen Wallhund, auch Västgötaspets genannt – und das seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Der Hundesport, bei dem der Hund einen aus mehreren Hindernissen bestehenden Parcours in einer festgelegten Reihenfolge und innerhalb einer gewissen Zeit überwinden muss, ist für Reihs ein „Ausgleich“. In ihrem Brotberuf ist sie Finanzleiterin in einer IT-Firma. „Man kann mit dem Hund Bewegung und Sport machen“, erklärt sie ihre Begeisterung für den „Teamsport“.

Lenkung durch Körpersprache und Stimme

Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund ist entscheidend. Das Tier wird vom Hundeführer nur mit Körpersprache und der Stimme über den Parcours geleitet. Ständiges Arbeiten ist Voraussetzung für das Gelingen.

Reihs und Mina starten in der Klasse „Small“, in der die Hürden 30 Zentimeter hoch sind. Västgötaspets sind prädestiniert für Agility. „Es eine sehr arbeitsfähige Hunderasse“, beschreibt die Besitzerin, die viel Zeit, aber auch Geld in ihr Hobby investiert. „Ähnlich wie beim Reitsport“, zieht Reihs den Vergleich. Ihre monatlichen Ausgaben belaufen sich auf rund 350 Euro. Um zumindest die Teilnahme am World Agility Open zu finanzieren, sucht sie für das gesamte Team Sponsoren, oder wie Reihs es ausdrückt: „Ich schnorre mich gerade durch Korneuburg.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.