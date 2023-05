James Bond & Co: 1.600 Besucher suchten die Werftbühne auf

Geheimagenten, Science Busters, „Neue Besen im Kabarett“, Mozart für Kinder und „Let’s make Music“ der Musikschule auf der Werftbühne: Nach fünf abwechslungsreichen Shows ging das Programm der Werftbühne 2023 erfolgreich zu Ende. Zum Auftakt gab es mit „James Bond 007 –Der Tod hat ein Ablaufdatum“ eine Weltpremiere in Korneuburg. Regisseur Karl Wozek setzte mit dem Ensemble von „Korneuburger spielen für Korneuburg“ das Mystery-Action-Drama nach seinem Buch und Drehbuch gekonnt um.

Neben den Hauptdarstellern Andras Sosko als britischer Geheimagent 007 und Julia Wozek als EU-Agentin schlüpften wie gewohnt Menschen aus Korneuburg in die Rollen von den Guten, Bösen, Tragischen und Komischen. Zur Sicherung des Weltfriedens verschlägt es die Agenten nach Wien mit dem korrupten Polizisten (Gottfried Berger), dem russischen Oligarch (Christian Gepp) und der mörderischen Pharmakonzern-Chefin (Uschi Schibl) in einem Wechselbad an Action und Humor für die Zuschauer.

Ein fixer Bestandteil der Werftbühne ist das Kabarett. Heuer hatte man mit dem Mühlviertler Benedikt Mittermannsgruber und dem Kärntner David Stockenreitner zwei Newcomer auf der Bühne der Halle 55 zu Gast, die aber international schon gehörig aufhorchen ließen. Beide sind Gewinner des „Stuttgarter Besens“, einem der wichtigsten Kabarett-Wettbewerbe. Dementsprechend auch ihr Programmtitel „Neue Besen kehren gut“.

„Neue Besen kehren gut“: Die Kabarettisten Benedikt Mittermannsgruber (6.v.l.) und David Stockenreitner (7.v.l.) hier mit Thomas Pfaffl, Stefan Hanke, Traude Wobornik, Bürgermeister Christian Gepp, Friedrich Blihall, Michael Benedikter, Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, Erik Mikura und Susanne Springer. Foto: Bernhard Preineder

Mit Gags am laufenden Band, befeuert durch die jeweilige Mundart ihrer Heimat, also Oberösterreich und Kärnten, reizten sie das Publikum an seiner empfindlichsten Stelle: dem Zwerchfell. Bleiben sie ihrer Linie „Frisch, frei von der Leber weg“ treu, so stehen den jungen Kabarettisten jedenfalls alle Türen zu den größten Bühnen im deutschsprachigem Raum offen.

Die Science Busters füllten die Werfthalle bei ihrer „Planet B -15 Jahre Jubiläumsshow“. Markus Simsa brachte Kindern die Musik von Mozart näher. Den Abschluss machte traditionellerweise die Musikschule Korneuburg.

Musiker und die Kinder Musikalische Früherziehung mit Leiterin Sonja Glasl, Bürgermeister Christian Gepp und dem Leiter der Musikschule Peter Vasicek bei „Let‘s make Musik“ zum Abschluss der Werftbühne 2023. Foto: Manfred Mikysek, Picasa

„Let's make Musik“ heiß es dabei und 15 Beiträgen waren zu hören - mit dabei waren: MF Big Band, die musikalische Früherziehung mit Akkordeonensemble, Kinderchor, Ballett, Schlagwerkensemble, Jazzband, Cello-Harfen-Querflötenensemble, Blockflötenensemble, Jugendblasorchester, Rocking Rascals, Stadtmusik und Bläsernachwuchs, das Vororchester und das Orchester. Das Publikum war in der voll besetzten Halle begeistert, die Musiker ernteten verdienten Applaus.

Heuer - im zehnten Jahr seit der Gründung der Werftbühne durch die Stadtgemeinde Korneuburg im Jahr 2012 - kamen an den fünf Abenden im Mai insgesamt 1.600 Besucher in die Halle 55, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. „Die Vorstellungen waren sehr erfolgreich. Es gibt schon ein Programm für 2024, der Vorverkauf beginnt im Dezember“, teilte Sabina Gass von der Stadtgemeinde mit.

